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09:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Сочи стартует инвестиционный форум

СОЧИ, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Сегодня в Сочи начинает работу двухдневный инвестиционный форум. Ранее он именовался Международным и проходил осенью.

В прошлом году сменился его организатор: вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит Росконгресс, известный как организатор Владивостокского (ВЭФ) и Петербургского форумов (ПМЭФ). Форум в Сочи традиционно проводится при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. На мероприятии презентуют инвестиционный и экономический потенциал России, региональные аспекты мировой экономики, укрепляют связи между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиасообщества. Затраты Кубани на проведение форума в этот раз составят порядка 100 миллионов рублей. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, эти расходы снизились. Вчера в рамках Российского инвестиционного форума состоялся забег по гоночной трассе «Формулы-1». На старт вышли десятки жителей и гостей курорта, а также участники мероприятия — бизнесмены и политики.

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