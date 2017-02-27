В Сочи стартует инвестиционный форум

В прошлом году сменился его организатор: вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит Росконгресс, известный как организатор Владивостокского (ВЭФ) и Петербургского форумов (ПМЭФ). Форум в Сочи традиционно проводится при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. На мероприятии презентуют инвестиционный и экономический потенциал России, региональные аспекты мировой экономики, укрепляют связи между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиасообщества. Затраты Кубани на проведение форума в этот раз составят порядка 100 миллионов рублей. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, эти расходы снизились. Вчера в рамках Российского инвестиционного форума состоялся забег по гоночной трассе «Формулы-1». На старт вышли десятки жителей и гостей курорта, а также участники мероприятия — бизнесмены и политики.