На «Речном вокзале» на три недели сужают дорогу на Большевистской, сообщает пресс-служба мэрии.

С понедельника, 27 февраля, в Новосибирске у станции метро «Речной вокзал» будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого несколько полос на улице Большевистской будет перекрыто. Дорога будет сужена на 4,5 метра возле строящегося здания № 45/1.

Перекрытие вызвано необходимостью строительства водопровода для строящегося здания. Проводит земляные работы компания ОАО «Строймеханизация».

Дорога будет сужена на 3 недели — до 19 марта.