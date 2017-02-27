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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На «Речном вокзале» на три недели сужают дорогу на Большевистской

С понедельника, 27 февраля, в Новосибирске у станции метро «Речной вокзал» дорога будет сужена на 4,5 метра возле строящегося здания № 45/1, сообщает пресс-служба мэрии.

На «Речном вокзале» на три недели сужают дорогу на Большевистской, сообщает пресс-служба мэрии.

С понедельника, 27 февраля, в Новосибирске у станции метро «Речной вокзал» будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого несколько полос на улице Большевистской будет перекрыто. Дорога будет сужена на 4,5 метра возле строящегося здания № 45/1.

Перекрытие вызвано необходимостью строительства водопровода для строящегося здания. Проводит земляные работы компания ОАО «Строймеханизация».

Дорога будет сужена на 3 недели — до 19 марта.

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