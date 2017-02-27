На «Речном вокзале» на три недели сужают дорогу на Большевистской
С понедельника, 27 февраля, в Новосибирске у станции метро «Речной вокзал» дорога будет сужена на 4,5 метра возле строящегося здания № 45/1, сообщает
С понедельника, 27 февраля, в Новосибирске у станции метро «Речной вокзал» дорога будет сужена на 4,5 метра возле строящегося здания № 45/1, сообщает
На «Речном вокзале» на три недели сужают дорогу на Большевистской, сообщает
С понедельника, 27 февраля, в Новосибирске у станции метро «Речной вокзал» будут проводиться ремонтные работы.
Перекрытие вызвано необходимостью строительства водопровода для строящегося здания. Проводит земляные работы компания ОАО «Строймеханизация».
Дорога будет сужена на 3 недели — до 19 марта.