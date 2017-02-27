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08:42 (мск), источник: Om1.ru

Омская область выкупит земли под реконструкцию дороги

Капитальные работы запланированы на трассе Калинино — Новая — Евтушенко.

Источник: Om1.ru

Как сообщили в региональном Минимущества, принято решение об изъятии земельных участков (кадастровые номера 55:20:060702:422, 55:20:000000:5316, 55:20:000000:5746, 55:20:000000:5747, 55:20:000000:5748) для государственных нужд Омской области. Все участки находятся в Омском муниципальном районе. Меры необходимы для реконструкции дороги Калинино — Новая — Евтушенко на участке от нулевого до пятого километра.

Борис Смольников, министр имущественных отношений Омской области:

 — Все мероприятия по изъятию земельных участков будут осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Будет проведена независимая рыночная оценка изымаемых участков и выкуп их в установленном законом порядке у правообладателей.

В ведомстве уточнили, что ходатайство об изъятии участков было направлено областным управлением дорожного хозяйства, а ранее, в октябре 2016 года, администрация Калининского поселения утвердила проект межевания территории для реконструкции дороги.

По словам Смольникова, после изъятия земель, на что уже подготовлен соответствующий правовой акт, работы будет выполнять то же управление дорожного хозяйства. Объект призван обеспечить транспортную доступность будущего племенного репродуктора в районе Калинино, строительством которого намерен заняться «Омский бекон» в рамках инвестиционного проекта.

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