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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии УФНС проверили, как торговые точки работают без онлайн-касс

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Инспекторы УФНС по республике провели проверки организаций, работающих без онлайн-касс.

«С февраля текущего года кассы старого образцы не регистрируются, но не все заранее позаботились о приобретении новых аппаратов. Часть недальновидных представителей бизнеса столкнулись с тем, что срок использования защитного блока фискальной памяти подошел к концу, и касса заблокировалась. При этом срок ожидания заказа поставки новых касс может составлять более 30 дней», — сообщили в управлении. В результате проверок за минувшую неделю было выявлено 54 нарушения — расчеты проводились без кассовой техники. Выяснилось, что 20 организаций вынуждены были нарушать законодательство из-за поставщиков, не доставивших вовремя заказанную технику. Им вынесены предупреждения. Другие оштрафованы на общую сумму 50 тысяч рублей. Некоторые проверяемые успели приобрести нужное оборудование в ходе проверки, сообщили в УФНС по РБ.

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