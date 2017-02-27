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09:13 (мск), источник: dostup1.ru

Средний ремонт дорог в Челябинске начнется после 15 мая

На данные цели из федерального бюджета поступило 700 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске с 15 мая стартует средний ремонт дорог — на данные цели выделено 700 млн рублей из федерального бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Средний ремонт дорог будем делать после 15 мая. На него рассчитано 700 млн рублей федеральных средств конкретно для Челябинска. Из них 200 млн рублей — на безопасность дорожного движения: знаки, пешеходные переходы, освещение, дублирование пешеходных переходов. Еще на 478 млн рублей объявлен конкурс непосредственно на ремонт», — пояснил градоначальник.

Средства на ямочный ремонт дорог, по словам мэра, заложены в объеме не меньше прошлогоднего. Эти работы планируется начать в середине апреля.

Напомним, ямочный ремонт дорог входит в обслуживание дорого города. Согласно трехлетнему контракту на содержание дорог ежегодно направляется 1 млрд 400 тыс. рублей.

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