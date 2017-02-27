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09:23 (мск), источник: Om1.ru

Омские ПАТП полностью погасили задолженность за ГСМ перед «Газпром нефтью»

Это стало возможным благодаря компенсациям за разницу между реальным и экономически обоснованным тарифом, полученным транспортниками из городского бюджета.

О том, что долги муниципальных ПАТП Омска полностью рассчитались с поставщиками, стало известно в ходе встречи мэра Омска Вячеслава Двораковского с представителями транспортных предприятий.

Было объявлено, что в настоящий момент просроченная задолженность транспортников перед поставщиками горюче-смазочных материалов за 2015 и 2016 годы полностью погашена, причем суммы выплачены с учетом неустоек и судебных издержек. Это стало возможным благодаря комплексу антикризисных мер по финансовому оздоровлению предприятий, в рамках которых Горсовет и мэрия нашли возможность перечисления средств из городского бюджета.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:

 — В этом году муниципальным предприятиям общественного транспорта перечислено из городского бюджета порядка 200 миллионов рублей, из которых 140 миллионов — это задолженность казны перед перевозчиками за прошлые периоды, которая на сегодня оплачена в полном объеме, и 60 миллионов — это авансовые платежи на компенсацию мер социальной поддержки за 2017 год.

Как сообщил Мартыненко, в настоящий момент полностью оплачена просроченная задолженность за ГСМ, накопившаяся за 2015 и 2016 годы с учетом неустоек и судебных пошлин по судебным решениям. Городским предприятиям пассажирского транспорта также удалось полностью погасить задолженность по оплате электроэнергии, возникшую из-за работы трамваев и троллейбусов и снизить долги по налогам. По данным департамента на 15 февраля 2017 года, просроченная кредиторская задолженность по уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды снизилась почти на 100 миллионов рублей.

В настоящий момент также готовится пакет документов по дальнейшей поддержке муниципальных перевозчиков. Его уже в ближайшее время рассмотрят депутаты Омского городского Совета. Речь идет об увеличении бюджетных ассигнований в размере 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на погашение задолженности перед Сбербанком по выданным ПАТП кредитам.

Напомним, самая острая ситуация с долгами по ГСМ разразилась в Омске осенью 2015 года. Тогда основной поставщик топлива, компания «Газпром нефть» временно прекратила отпуск солярки сразу нескольким транспортным предприятиям города, из-за чего муниципальные автобусы несколько дней практически не выезжали на линию. Сумма долга на ноябрь 2015 года достигала 142-х миллионов рублей. Конфликт тогда удалось довольно оперативно загасить после нескольких крупных платежей, но чтобы рассчитаться полностью, транспортникам понадобилось почти два года.

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