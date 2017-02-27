Омские ПАТП полностью погасили задолженность за ГСМ перед «Газпром нефтью»
Это стало возможным благодаря компенсациям за разницу между реальным и экономически обоснованным тарифом, полученным транспортниками из городского бюджета.
Это стало возможным благодаря компенсациям за разницу между реальным и экономически обоснованным тарифом, полученным транспортниками из городского бюджета.
О том, что долги муниципальных ПАТП Омска полностью рассчитались с поставщиками, стало известно в ходе встречи мэра Омска Вячеслава Двораковского с представителями транспортных предприятий.
Было объявлено, что в настоящий момент просроченная задолженность транспортников перед поставщиками
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:
— В этом году муниципальным предприятиям общественного транспорта перечислено из городского бюджета порядка 200 миллионов рублей, из которых 140 миллионов — это задолженность казны перед перевозчиками за прошлые периоды, которая на сегодня оплачена в полном объеме, и 60 миллионов — это авансовые платежи на компенсацию мер социальной поддержки за 2017 год.
Как сообщил Мартыненко, в настоящий момент полностью оплачена просроченная задолженность за ГСМ, накопившаяся за 2015 и 2016 годы с учетом неустоек и судебных пошлин по судебным решениям. Городским предприятиям пассажирского транспорта также удалось полностью погасить задолженность по оплате электроэнергии, возникшую
В настоящий момент также готовится пакет документов по дальнейшей поддержке муниципальных перевозчиков. Его уже в ближайшее время рассмотрят депутаты Омского городского Совета. Речь идет об увеличении бюджетных ассигнований в размере 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на погашение задолженности перед Сбербанком по выданным ПАТП кредитам.
Напомним, самая острая ситуация с долгами по ГСМ разразилась в Омске осенью 2015 года. Тогда основной поставщик топлива, компания «Газпром нефть» временно прекратила отпуск солярки сразу нескольким транспортным предприятиям города,