Власти хотят приватизировать 49% аэропорта «Омск-Федоровка»

Власти опубликовали приложение к распоряжению правительства Омской области от 15 февраля 2016 года № 16-рп, связанное с планами по приватизации. В 2017 году собираются приватизировать полностью и частично 5 крупных объектов. В их числе предприятие «Омское радио», «Семеноводческая станция Исилькульская», Русско-Полянская и Тарская районные типографии. У АО «Омское радио» продадут 51% акций.

Типографии и станцию в Исилькуле хотят отдать частным лицам полностью. Также приватизируют 49% акций ОАО «Омский аэропорт «Федоровка».

В 2018 году собираются полностью приватизировать ООО «Называевское автотранспортное предприятие».