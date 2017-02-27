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09:25 (мск), источник: СуперОмск

Власти хотят приватизировать 49% аэропорта «Омск-Федоровка»

Приватизировать решили 6 крупных объектов.

Власти опубликовали приложение к распоряжению правительства Омской области от 15 февраля 2016 года № 16-рп, связанное с планами по приватизации. В 2017 году собираются приватизировать полностью и частично 5 крупных объектов. В их числе предприятие «Омское радио», «Семеноводческая станция Исилькульская», Русско-Полянская и Тарская районные типографии. У АО «Омское радио» продадут 51% акций.

Типографии и станцию в Исилькуле хотят отдать частным лицам полностью. Также приватизируют 49% акций ОАО «Омский аэропорт «Федоровка».

В 2018 году собираются полностью приватизировать ООО «Называевское автотранспортное предприятие».

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