ИЯФ: решение по финансированию сибирского коллайдера примут к 2019 году
НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) рассчитывает, что решение о государственном финансировании
НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) рассчитывает, что решение о государственном финансировании
«Мы будем надеяться, что решение по этому проекту государством будет принято в 2018 или в начале 2019 года. Далее работы будут идти в зависимости от финансирования. Вполне возможно сделать этот проект за пять лет и через пять лет уже включить пучки и получить светимость», — сказал ученый, чей институт выступает организатором проходящей в Новосибирске международной конференции по методике экспериментов на встречных пучках (INSTR-2017).
Логачев отметил, что технологии, наработанные в ИЯФ, позволяют говорить о том, что «мы сделаем проект Супер Чарм Тау фабрики» в кооперации с ведущими российскими и зарубежными научными институтами и организациями.
В ИЯФ также сообщили, что запущенный в конце 2015 года как первая часть проекта Супер
Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами ИЯФ с участием ученых из других стран проект Супер
В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, который вел бы полномасштабные исследования в этой области энергий. Это значит, что при создании Супер
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН) — крупнейший академический институт страны, один из ведущих мировых центров в области физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В институте ведутся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на