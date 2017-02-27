ИЯФ: решение по финансированию сибирского коллайдера примут к 2019 году

«Мы будем надеяться, что решение по этому проекту государством будет принято в 2018 или в начале 2019 года. Далее работы будут идти в зависимости от финансирования. Вполне возможно сделать этот проект за пять лет и через пять лет уже включить пучки и получить светимость», — сказал ученый, чей институт выступает организатором проходящей в Новосибирске международной конференции по методике экспериментов на встречных пучках (INSTR-2017).

Логачев отметил, что технологии, наработанные в ИЯФ, позволяют говорить о том, что «мы сделаем проект Супер Чарм Тау фабрики» в кооперации с ведущими российскими и зарубежными научными институтами и организациями.

В ИЯФ также сообщили, что запущенный в конце 2015 года как первая часть проекта Супер Чарм-Тау фабрики инжекционный комплекс уже дает выдающиеся результаты. На работающем в институте ускорителе ВЭПП-2000 на энергии 890 МэВ получена рекордная светимость, которая однако, в три раза меньше планируемой по проекту. Предельных результатов на комплексе планируют достичь уже к лету этого года.

Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами ИЯФ с участием ученых из других стран проект Супер Чарм-Тау фабрики — уникального электрон-позитронного коллайдера — ранее вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России. Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач в современной физике высоких энергий, оценивается в 27 миллиардов рублей. Ускоритель будет расположен на глубине более 10 метров, его периметр составит около 800 метров.

В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, который вел бы полномасштабные исследования в этой области энергий. Это значит, что при создании Супер Чарм-Тау фабрики в ИЯФ СО РАН станет возможным обнаружение принципиально новой информации о строении элементарных частиц. Это позволит России занять перспективную нишу в передовом направлении мировой науки.