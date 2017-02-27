Омск вошёл в десятку городов России с самым дешёвым бензином

Росстат сравнил средние цены на бензин в центральных городах всех российских регионов (включая Москву и Санкт-Петербург). Хорошая новость для омичей: наш город на девятом месте в рейтинге по дешевизне бензина. Не очень хорошая новость: цены в подавляющем большинстве регионов друг от друга не сильно отличаются.

Рейтинг регионов с самыми низкими ценами на бензин:

Иваново — 34,55 руб./л Красноярск — 34,71 руб./л Барнаул — 34,96 руб./л Грозный — 34,98 руб./л Ярославль — 34,99 руб./л Горно-Алтайск — 35,03 руб./л Челябинск — 35,10 руб./л Кемерово — 35,16 руб./л Омск — 35,17 руб./л Томск — 35,33 руб./л.

Города с самым дешёвым бензином равномерно рассеяны по стране. Дороже всего автомобильное топливо в дальневосточных и северных регионах, а также — внезапно — в южных Симферополе, Севастополе и Нальчике.

Рейтинг регионов с самыми высокими ценами на бензин:

Анадырь — 53,12 руб./л Якутск — 48,88 руб./л Магадан — 45,60 руб./л Петропавловск-Камчатский — 44,39 Южно-Сахалинск — 43,09 Нарьян-Мар — 40,75 руб./л Симферополь — 40,64 руб./л Владивосток — 39,75 Севастополь — 39,66 руб./л Нальчик — 39,21 руб./л.