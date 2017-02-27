Омск вошёл в десятку городов России с самым дешёвым бензином
Ниже всего литр бензина стоит в Иваново. Сильнее всего впечатляют расценки на топливо в Анадыре.
Ниже всего литр бензина стоит в Иваново. Сильнее всего впечатляют расценки на топливо в Анадыре.
Росстат сравнил средние цены на бензин в центральных городах всех российских регионов (включая Москву и Санкт-Петербург). Хорошая новость для омичей: наш город на девятом месте в рейтинге по дешевизне бензина. Не очень хорошая новость: цены в подавляющем большинстве регионов друг от друга не сильно отличаются.
Рейтинг регионов с самыми низкими ценами на бензин:
Иваново — 34,55 руб./л Красноярск — 34,71 руб./л Барнаул — 34,96 руб./л Грозный — 34,98 руб./л Ярославль — 34,99 руб./л
Города с самым дешёвым бензином равномерно рассеяны по стране. Дороже всего автомобильное топливо в дальневосточных и северных регионах, а также — внезапно — в южных Симферополе, Севастополе и Нальчике.
Рейтинг регионов с самыми высокими ценами на бензин:
Анадырь — 53,12 руб./л Якутск — 48,88 руб./л Магадан — 45,60 руб./л
Для справок: в среднем по России литр бензина стоит 36,90 рубля; в среднем по Сибирскому федеральному округу — 35,52 рубля; в Москве — 37,67 рубля; в