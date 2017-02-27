В Приморье начались акции протеста против тарифов ЖКХ (фото)
Привычно размеренную жизнь приморского Артема нарушила одна из самых массовых акций протеста за последнее время.
Привычно размеренную жизнь приморского Артема нарушила одна из самых массовых акций протеста за последнее время.
Порядка 200 жителей вышли на центральную городскую площадь высказать недовольство ростом тарифов на услуги ЖКХ и неудовлетворительной работе местных управляющих компаний.
В беседе с корреспондентом ИА «Дейта» собравшиеся аргументировали свое недовольство:
«Мы в нашем доме ведем учет ОДН за свет самостоятельно. Снимали показания по каждому счетчику в квартире и общему, и как разница между ними ОДН была сравнительно небольшая. А за последний месяц разница, выставленная по нормативам, лично у меня возросла с 18 рублей до 109 рублей».
«У нас дом без чердака, в подвале света нет, в подъезде горит всего одна лампа. А с нас за все это взимают плату. За воздух должны платить? ОДН за свет с 20 рублей поднялось до 150. При моей пенсии в 11 тысяч за ЖКХ я отдаю 5000 рублей. Здорово, правда?», — вторит другая протестующая пенсионерка.
«С нас берут плату за поливку придомового тротуара, которого у нас нет в помине, за поливку цветов, которые мы поливаем сами. За “липовые услуги”, которые не производятся. Из пенсии в 12000 — 10 тысяч я плачу за квартиру, приходится работать, иначе никак».
«ОДН за свет подорожало в разы: раньше платили 16−20 рублей пришла квитанция с 350 рублями, рассчитанная по квадратным метрам. Какая умная голова только это придумала? Почему люди должны платить за воздух? В нашем доме на весь подъезд горит всего три лампочки, на чердаке тоже света нет. Мы живем с мужем, пенсия на двоих 21 000, за ЖКХ отдаем по 10000».
«После того, как мы вынесли счетчики за свет на площадку, я платила по 31 рублю. И вот последняя квитанция пришла на 174 рубль. Это же безобразие! Мало того, что платим за капитальный ремонт, которого не дождемся никогда, так еще за свет на чердаках и подвалах. У нас на
«С нового года, вопреки разуму и здравому смыслу, был введен новый расчет общедомовых нужд на электроэнергию и воду по так называемому нормативу. Откуда взялся этот засекреченный норматив, и почему возникла идея начислять ОДН, минуя общедомовые приборы учета? В результате этой меры платежи населения за общедомовые нужды подскочили в 3−4−5 раз, а
Большинство вышедших на акцию протеста — пенсионеры, с весьма скромным доходом.