В Приморье начались акции протеста против тарифов ЖКХ (фото)

Порядка 200 жителей вышли на центральную городскую площадь высказать недовольство ростом тарифов на услуги ЖКХ и неудовлетворительной работе местных управляющих компаний.

В беседе с корреспондентом ИА «Дейта» собравшиеся аргументировали свое недовольство:

«Мы в нашем доме ведем учет ОДН за свет самостоятельно. Снимали показания по каждому счетчику в квартире и общему, и как разница между ними ОДН была сравнительно небольшая. А за последний месяц разница, выставленная по нормативам, лично у меня возросла с 18 рублей до 109 рублей».

«У нас дом без чердака, в подвале света нет, в подъезде горит всего одна лампа. А с нас за все это взимают плату. За воздух должны платить? ОДН за свет с 20 рублей поднялось до 150. При моей пенсии в 11 тысяч за ЖКХ я отдаю 5000 рублей. Здорово, правда?», — вторит другая протестующая пенсионерка.

«С нас берут плату за поливку придомового тротуара, которого у нас нет в помине, за поливку цветов, которые мы поливаем сами. За “липовые услуги”, которые не производятся. Из пенсии в 12000 — 10 тысяч я плачу за квартиру, приходится работать, иначе никак».

«ОДН за свет подорожало в разы: раньше платили 16−20 рублей пришла квитанция с 350 рублями, рассчитанная по квадратным метрам. Какая умная голова только это придумала? Почему люди должны платить за воздух? В нашем доме на весь подъезд горит всего три лампочки, на чердаке тоже света нет. Мы живем с мужем, пенсия на двоих 21 000, за ЖКХ отдаем по 10000».

«После того, как мы вынесли счетчики за свет на площадку, я платила по 31 рублю. И вот последняя квитанция пришла на 174 рубль. Это же безобразие! Мало того, что платим за капитальный ремонт, которого не дождемся никогда, так еще за свет на чердаках и подвалах. У нас на подъезд-то всего одна лампа».

«С нового года, вопреки разуму и здравому смыслу, был введен новый расчет общедомовых нужд на электроэнергию и воду по так называемому нормативу. Откуда взялся этот засекреченный норматив, и почему возникла идея начислять ОДН, минуя общедомовые приборы учета? В результате этой меры платежи населения за общедомовые нужды подскочили в 3−4−5 раз, а где-то и гораздо больше. Если раньше граждане, проживающие в 5-этажных домах, платили за ОДН, максимум, 70−90 рублей в месяц, то сейчас эти суммы увеличились до 300−500 рублей. Серьезнее всего пострадали жители 2- и 3-этажных домов, где площадь мест общего пользования оказалась значительно больше самих жилых помещений. Благодаря тому, что в новый расчет были включены подвалы и чердаки, сумма ОДН по электроэнергии для них составила от 1 тысячи до 1,5 тысяч в месяц, а где-то перевалила и за 2 тысячи рублей. И никого не волнует то, что в этих подвалах и чердаках чаще всего вообще не предусмотрено электрическое освещение», — сообщил корреспонденту ИА «Дейты » депутат Думы АГО Юрий Касецкий.

Большинство вышедших на акцию протеста — пенсионеры, с весьма скромным доходом.