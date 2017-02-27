«Ренова» планирует построить в Пермском крае тепличный комплекс

По его словам, основные культуры, которые собирается выращивать компания, — томаты и огурцы, при выходе на проектные показатели производство составит до 75 000 т готовой продукции в год. Инвестиционные соглашения с регионами группа подпишет на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщают «Ведомости».



Для группы «Ренова» Пермский край — ключевой регион. Здесь она владеет компанией «Новогор-Прикамье», которая арендует пермский водоканал. ГК «Кортрос», строительное подразделение «Реновы», реализовала проект по редевелопменту территории бывшей табачной фабрики «Астра», а также застраивает квартал № 179, где ранее располагалась психиатрическая больница. В Пермском крае работает филиал энергетической компании «Т Плюс».