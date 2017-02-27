Житель Гупровского городка предложил хабаровчанам нести весь мусор к нему во двор

Огромные кучи мусора выросли на контейнерной площадке во дворах домов № 29 и 31 на Амурском бульваре. По словам местного жителя, в последний раз уборочную технику здесь видели в начале февраля, сообщает портал «Губерния».

Разросшуюся помойку в Гупровском городке мужчина снял на видео.

«Уважаемые граждане, берегите свой любимый город, не бросайте мусор на остановках и автостоянках. Это касается водителей и домохозяек. Не надо туда таскать свой мусор. Тащите к нам, у нас все равно не убирают. Мы привыкли», — комментирует автор ролика.

Напомним, на проблемы в сфере ЖКХ жители Гупровского городка жалуются уже не в первый раз. Мусор во дворах может копиться месяцами, так что для его вывоза зачастую требуется несколько КамАЗов.