Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В Барселоне представили ремейк Nokia 3310
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Гупровского городка предложил хабаровчанам нести весь мусор к нему во двор

По словам горожанина, это место уже трудно испортить — нечистоты с контейнерной площадки не вывозят неделями.

Огромные кучи мусора выросли на контейнерной площадке во дворах домов № 29 и 31 на Амурском бульваре. По словам местного жителя, в последний раз уборочную технику здесь видели в начале февраля, сообщает портал «Губерния».

Разросшуюся помойку в Гупровском городке мужчина снял на видео.

«Уважаемые граждане, берегите свой любимый город, не бросайте мусор на остановках и автостоянках. Это касается водителей и домохозяек. Не надо туда таскать свой мусор. Тащите к нам, у нас все равно не убирают. Мы привыкли», — комментирует автор ролика.

Напомним, на проблемы в сфере ЖКХ жители Гупровского городка жалуются уже не в первый раз. Мусор во дворах может копиться месяцами, так что для его вывоза зачастую требуется несколько КамАЗов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правительство Хабаровского края: Эксперты положительно оценили состояние межнациональных отношений в регионе
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT узнала о планах Трампа увеличить расходы на оборону
Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет
Гимнастка Корбут выручила 180 тысяч долларов за проданные медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
На «Оскаре» объяснили ошибку с объявлением лучшего фильма Уоррен Битти объяснил, почему назвал победителем не «Лунный свет», а «Ла-Ла Ленд»
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь