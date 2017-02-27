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09:52 (мск), источник: Новости Перми

УК Мотовилихинского района оштрафованы на 1,6 млн рублей

За два месяца в работе управляющих организаций были выявлены многочисленные нарушения в уборке дворов. Больше всего замечаний у УК «Домком», «Техкомфорт», «Мастер Комфорта», «КОД», «Лидер».

С начала года при проверке уборки дворов в Мотовилихинском районе были выявлены многочисленные нарушения. По информации администрации Перми, «лидерами» нарушений правил благоустройства стали управляющие компании «Домком», «Техкомфорт», Мастер Комфорта, «КОД», «Лидер».

Административная комиссия Мотовилихинского района вынесла 67 постановлений о правонарушениях на общую сумму 1,6 млн рублей.

Так, за снег и наледь на крыше дома по улице Гарцовской, 46 УК «Актив» получила штраф в размере 30 тысяч рублей, по улице Пушкарской, 75 УК «МаКо» оштрафована на 40 тысяч рублей, за крупногабаритный мусор и неубранную территорию по улице Циолковского, 14 УК «Техкомфорт» заплатит 40 тысяч рублей.

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