УК Мотовилихинского района оштрафованы на 1,6 млн рублей

С начала года при проверке уборки дворов в Мотовилихинском районе были выявлены многочисленные нарушения. По информации администрации Перми, «лидерами» нарушений правил благоустройства стали управляющие компании «Домком», «Техкомфорт», Мастер Комфорта, «КОД», «Лидер».



Административная комиссия Мотовилихинского района вынесла 67 постановлений о правонарушениях на общую сумму 1,6 млн рублей.



Так, за снег и наледь на крыше дома по улице Гарцовской, 46 УК «Актив» получила штраф в размере 30 тысяч рублей, по улице Пушкарской, 75 УК «МаКо» оштрафована на 40 тысяч рублей, за крупногабаритный мусор и неубранную территорию по улице Циолковского, 14 УК «Техкомфорт» заплатит 40 тысяч рублей.