В Челябинске чиновники предложили жителям аварийного дома снести его за свой счет

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Общественники провели выездной мониторинг по реализации «майского указа» президента «Об обеспечении россиян доступным и комфортным жильем».

В конце декабря в Челябинске глава города вручил ключи новоселам, переселенным из аварийного жилья. Квартиры были выданы 119 семьям, из которых 76 — «переселенцы». Однако в доме живут только две семьи, остальные квартиры пустуют. «Чиновники это связывают с затянувшимся оформлением документов, а новоселы уверяют, что жилье некачественное», — уточнили в ОНФ.

По словам представителя челябинского штаба ОНФ Алексея Бруя, незначительные нарушения были выявлены — протечка в одном из подъездов, трещина в стене. При этом представители челябинского управления капитального строительства обещали изъяны устранить в рамках гарантийного ремонта.

Расселение аварийных домов № 1 и 3 на улице в поселке Мясокомбинат отстает от графика. Жители домов должны были переехать в новые квартиры еще до конца прошлого года, но до сих пор проживают в аварийных домах и даже не знают куда и когда их переселят. В настоящий момент в домах протекает крыша, пол проваливается, обои отпадают от стен, а под линолеумом появляется мох. В квартирах на первом этаже в межполовых щелях растут грибы.

Однако в конце января жители получили письмо-требование от челябинского Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, в котором чиновники предлагают жителям самостоятельно снести свой дом.

«Ситуация более чем странная. Людей еще не переселили, но от них требуют ликвидировать аварийную постройку, что фактически означает остаться без крыши над головой. По телефону чиновники отказываются пояснять ситуацию. Жители находятся в замешательстве и начинают бить во все колокола. Сегодня представители челябинского Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям сообщили, что письмо-требование — формальность. В этой истории отсутствует главное условие — информированность населения», — считает представитель ОНФ Антон Неверов.

Стоит отметить, что в области значительно отстают от графика расселения более 40 домов. В региональном минстрое уверяют, что все мероприятия программы обеспечены финансами и будут реализованы в полном объеме до 1 сентября 2017 года.