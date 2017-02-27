Для Омска купят 30 новых «ПАЗиков»

Мэр Омска Вячеслав Двораковский объявил сегодня о покупке 30 новых автобусов для пассажирских предприятий № 7 и № 8.

Как выяснилось, омские власти уже начали закупочные процедуры по приобретению техники в лизинг. Причем речь идет не о крупногабаритных автобусах, которые из-за высокой конкуренции с частными маршрутками ходят по Омску полупустыми, а об автобусах средней вместимости марки «ПАЗ — 320412−05».

Таким образом, в 2017 году сразу два муниципальных предприятия кардинально обновят свой автопарк. Представители дептранспорта отмечают, что покупаться будет только самая современная техника, отвечающая требованиям экологического класса «Евро-4». При этом автобусы ПАЗ достаточно комфортабельны для пассажиров и намного дешевле в ремонте и экономичнее в эксплуатации, чем крупногабаритные автобусы, на которых ранее работали городские ПАТП.

Новые автобусы позволят серьезно сэкономить и на топливе. Кроме того, они более маневренные, чем привычные для омичей «ЛиАЗы» и «НефАЗы».

Администрация города Омска:

— Приобретение нового подвижного состава позволит не только увеличить качество обслуживания пассажиров, но и серьезно сэкономить на запчастях и горюче-смазочных материалах, так как новые машины более экономичны. Планируемый экономический эффект составит за год порядка 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее в Омск поступило пять бывших в употреблении трамваев из Москвы, которые были поставлены тут на линию и оказались в хорошем техническом состоянии. Омские власти получили их бесплатно, оплатив лишь перевозку. Покупать новый электротранспорт в этом году не планируется. В текущем 2017 году муниципальное предприятие «Электрический транспорт» планирует лишь провести капремонт двух троллейбусов и двух трамваев. О стоимости ремонта не сообщается.