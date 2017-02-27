В Башкирии золотодобывающее предприятие задолжало работникам более миллиона рублей

Сотрудники хотели самостоятельно урегулировать с работодателем вопрос погашения задолженности. Но попытки не увенчались успехом, поэтому они вынуждены были обратиться в надзорное ведомство.

Прокуратура внесла в адрес директора компании представление с требованием восстановления трудовых прав граждан и обратилась в суд за принудительным взысканием долга. В отношении руководителя организации возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства», которое направлено в Государственную инспекцию труда для рассмотрения по существу.