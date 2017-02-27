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09:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии золотодобывающее предприятие задолжало работникам более миллиона рублей

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане золотодобывающее предприятие в прошлом году частично не выплатило 12 работникам более миллиона рублей зарплаты. На защиту их трудовых прав встала Учалинская межрайонная прокуратура.

Источник: Reuters

Сотрудники хотели самостоятельно урегулировать с работодателем вопрос погашения задолженности. Но попытки не увенчались успехом, поэтому они вынуждены были обратиться в надзорное ведомство.

Прокуратура внесла в адрес директора компании представление с требованием восстановления трудовых прав граждан и обратилась в суд за принудительным взысканием долга. В отношении руководителя организации возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства», которое направлено в Государственную инспекцию труда для рассмотрения по существу.

На сегодняшний день задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

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