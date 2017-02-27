Дорожный сбор решили не включать в стоимость топлива

«У нас такая схема действовала до 2008 года. Акцизы на топливо шли на финансирование расходов дорожного хозяйства (с 2008 года топливные акцизы больше не участвуют в формировании дорожных фондов, а направляются в республиканский бюджет — Прим. ред.). Три года назад введен новый механизм. Он может быть усовершенствован, но такой вопрос (о включении дорожного сбора в цену топлива — Прим. ред.) не рассматривается», — сказал Алексей Авраменко.

Он проинформировал, что дорожный сбор — это целевые средства, которые идут на определенные объекты, сообщает БЕЛТА.

На 150 рублей, которые в среднем платит владелец авто, можно отремонтировать около 6 кв. м дорог, что составляет около 24% в общем годовом расходе дорожного хозяйства. Предлагается усовершенствовать порядок распределения средств, сформирован перечень местных автомобильных дорог, которые требуют ремонта.

«Речь идет о 6 тыс. км. Готовятся предложения по финансированию, чтобы в ближайшие два- три года выполнить максимальный объем и привести в надлежащее состояние сеть местных дорог», — отметил первый замминистра.

Также он рассказал о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. В настоящее время готовятся документы для проведения международного конкурса на реконструкцию участка трассы М10 от Гомеля до Мозыря.