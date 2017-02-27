Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют уровню квалификации работников
У предпринимателей нет стимула вкладывать средства в техническое перевооружение, подчеркнула
У предпринимателей нет стимула вкладывать средства в техническое перевооружение, подчеркнула
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сообщила
«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», — сказала Голодец.
Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям
По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам».
При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. «Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось», — сказала Голодец.
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