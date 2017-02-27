Черный дым из труб ТЭЦ-1 над Хабаровском расследуют в Департаменте росприродназдора
Дело об административном правонарушении возбуждено на основании запроса редакции ИА AmurMedia и многочисленных жалоб хабаровчан.
Дело об административном правонарушении возбуждено на основании запроса редакции ИА AmurMedia и многочисленных жалоб хабаровчан.
Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.
Черный дым из труб хабаровской ТЭЦ-1 проверят, даже несмотря на успокаивающие заявления энергетиков. Дополнительным поводом к проверке послужила и гипотеза жителей близлежащих районов о надвигающейся экологической катастрофе. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, сообщил корр. ИА AmurMedia в ответ на официальный запрос начальник отдела
Напомним, клубы дыма, время от времени очерняющие небо над Вторым Хабаровском и Пятой площадкой, беспокоят горожан. По словам же руководства филиала «Хабаровская генерация» жителям беспокоиться не о чем. Черный дым совершенно безопасен.
Однако в Департаменте Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что начато расследование фактов выброса черного дыма из труб ТЭЦ-1.
— По данному факту Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении от
Стоит отметить, что редакция направила в Департамент запрос на проведение проверки 20 февраля, а проверку начали 15 февраля, то есть на пять дней раньше. Как оказалось проблема выброса привлек внимание не только журналистов агентства, но и жителей стоящих рядом с ТЭЦ домов.
— У нас уже были жалобы до вашего запроса, поэтому дело и было возбуждено раньше. По окончании административного производства Департаментом будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, — уверила Ирина Барташунас.