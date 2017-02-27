Черный дым из труб ТЭЦ-1 над Хабаровском расследуют в Департаменте росприродназдора

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Черный дым из труб хабаровской ТЭЦ-1 проверят, даже несмотря на успокаивающие заявления энергетиков. Дополнительным поводом к проверке послужила и гипотеза жителей близлежащих районов о надвигающейся экологической катастрофе. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, сообщил корр. ИА AmurMedia в ответ на официальный запрос начальник отдела информационно-аналитического обеспечения, координации и контроля Департамента росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу Ирина Барташунас.

Напомним, клубы дыма, время от времени очерняющие небо над Вторым Хабаровском и Пятой площадкой, беспокоят горожан. По словам же руководства филиала «Хабаровская генерация» жителям беспокоиться не о чем. Черный дым совершенно безопасен.

Однако в Департаменте Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что начато расследование фактов выброса черного дыма из труб ТЭЦ-1.

— По данному факту Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении от 15.02.2017 № 08−038/2017 и проводится административное расследование по статье ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов». Направлен запрос в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» о предоставлении информации об ухудшении качества атмосферного воздуха, регистрируемого на ближайших стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе улицы Узловой г. Хабаровска, — пояснила Ирина Барташунас.

Стоит отметить, что редакция направила в Департамент запрос на проведение проверки 20 февраля, а проверку начали 15 февраля, то есть на пять дней раньше. Как оказалось проблема выброса привлек внимание не только журналистов агентства, но и жителей стоящих рядом с ТЭЦ домов.

— У нас уже были жалобы до вашего запроса, поэтому дело и было возбуждено раньше. По окончании административного производства Департаментом будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, — уверила Ирина Барташунас.