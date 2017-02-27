Ремонт пострадавшего от пожара дома на ул. Прокофьева в Краснодаре займет почти два месяца

Краснодар, 27 февраля, KrasnodarMedia.

Евгений Первышов встретился с жителями пострадавшего дома по ул.им. Прокофьева в Краснодаре. На встрече, которая прошла в муниципальном концертном зале, обсудили ситуацию с восстановлением дома, определили сроки работ. Как отметил на встрече глава города — срок, который отведен на восстановление дома — около двух месяцев. Жильцы пострадавшего от пожара дома задали главе интересующие вопросы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

— Все свои обещания перед вами по восстановлению дома по ул. им. Прокофьева, 3 мы выполняем. Работы идут достаточно хорошо, через несколько дней будет готова экспертиза по всему дому, сейчас есть заключение по отдельным элементам конструкций. Мы следуем рекомендациям специалистов. Ремонтно-восстановительные работы рассчитаны так, чтобы максимально быстро и без потери качества восстановить поврежденное пожаром, — сказал Евгений Первышов.

Во встрече с жильцами дома по ул. им. Прокофьева, 3, которых в зале собралось около 100 человек, также приняли участие глава администрации Прикубанского внутригородского округа Андрей Дорошев, зам. прокурора Прикубанского округа Краснодара Константин Шварц, настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей Димитрий (Болтонов).

Расходы по восстановлению пострадавшего здания взял на себя застройщик дома по ул. им. Прокофьева, 3. На встрече он рассказал, что в ходе ремонта на верхнем этаже будет сделана новая стяжка, штукатурка, укреплены несущие конструкции, а также выполнен комплекс работ по соблюдению требований противопожарной безопасности — так, при восстановлении мансарды дома не будут использоваться деревянные конструкции. Крыша будет смонтирована из металлической опалубки. Застройщиком также будет проведен чистовой ремонт с отделкой в выгоревших при пожаре квартирах. Как отметил на встрече глава города — срок, который отведен на восстановление дома — около двух месяцев.

По словам Евгения Первышова, предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС. До этого времени проживания пострадавших в гостиницах оплачивалось из специального резервного фонда администрации города. После снятия режима ЧС администрация также обеспечит проживание пострадавших, но уже на съемных квартирах. Для этого собраны дополнительные средства, в том числе за счет пожертвования однодневного заработка сотрудниками администрации города, внутригородских округов и муниципальных учреждений.

— Со следующей недели начнется процесс переселения пострадавших на съемные квартиры, аренда на все время восстановительных работы будет вам оплачена. При этом прошу вас также принять участие в поиске удобных для вас квартир, и при нахождении подходящих вариантов координироваться с администрацией Прикубанского округа, — сказал Евгений Первышов.

На встрече несколько семей с маленькими детьми рассказали, что не могут найти арендное жилье на такой небольшой срок — около 2-х месяцев. Арендаторы не соглашаются пускать таких квартирантов.

Евгений Первышов дал поручение главе Прикубанского округа взять эти семьи на учет и обязательно оказать содействие в поиске жилья. Кроме того, прямо в ходе встречи представитель строительной компании «ИНСИТИ» рассказал, что пострадавших готов, в частности, принять доходный дом по ул. 1 Мая, 188 и предложили им рассмотреть этот вариант для проживания.

Кроме того, представители компании в ближайшие дни перечислят пострадавшим благотворительную помощь в размере 300 тысяч рублей.

Протоиерей Димитрий сообщил собравшимся, что по поручению и с благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора во всех храмах города также организован сбор средств, которые будут переданы пострадавшим от пожара.

Зам. прокурора Прикубанского округа Краснодара Константин Шварц, в свою очередь, рассказал, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, виновное лицо установлено. Кроме этого, прокуратурой сейчас выясняется, почему решение суда о необходимости устранения нарушений противопожарных норм в доме по ул. им. Прокофьева, 3, датированные 2014 годом, выполнены не были. При проведения расследования произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава, который закрыл исполнительный лист и в своих материалах отчитался об устранении замечаний по пожарной безопасности. Обсудили на встрече также вопросы восстановления документов, пострадавших во время пожара, были заданы вопросы, касающиеся ремонта отдельных квартир, выставляемых в настоящее время управляющей компанией счетов за коммунальные услуги, ряд других вопросов.

— Все возникающие проблемы мы будем решать вместе с Прикубанским округом, всеми жильцами до полного устранения всех последствий пожара. В том числе, на таких общих встречах. Восстановление дома будет идти под моим личным контролем, — подчеркнул Евгений Первышов.

Глава города также отметил, что будет организована работа по комплексному решению проблем всего «Музыкального» микрорайона. Первый этап работы — формирования проекта планировки территории, которого до сих пор не было. Определение собственников земельных участков с последующим межеванием земли под общественные нужды — дороги, тротуары, детские площадки, детский сад.

Второй этап — это наведение порядка с инженерными коммуникациями, со всей коммунальной инфраструктурой, передача сетей энерго— и теплоснабжения эксплуатирующим организациям. Организация прокладки сетей ливневой канализации. Затем предстоят работы по благоустройству — строительству дорог и тротуаров, детских площадок.

Глава города также сообщил, что уже есть договоренность о строительстве частным инвестором на территории микрорайона детского сада с последующим выкупом за средства краевого и городского бюджетов. Территория, где это возможно сделать, уже определена. Кроме того, определена площадка для строительства общеобразовательной школы.