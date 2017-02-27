Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В Москве продается самая маленькая квартира в России
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Поступок знаменитой актрисы поразил мужчин по всему миру (видео)
Известный актер умер после операции
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
09:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Ремонт пострадавшего от пожара дома на ул. Прокофьева в Краснодаре займет почти два месяца

Предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 27 февраля, KrasnodarMedia.

Евгений Первышов встретился с жителями пострадавшего дома по ул.им. Прокофьева в Краснодаре. На встрече, которая прошла в муниципальном концертном зале, обсудили ситуацию с восстановлением дома, определили сроки работ. Как отметил на встрече глава города — срок, который отведен на восстановление дома — около двух месяцев. Жильцы пострадавшего от пожара дома задали главе интересующие вопросы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

— Все свои обещания перед вами по восстановлению дома по ул. им. Прокофьева, 3 мы выполняем. Работы идут достаточно хорошо, через несколько дней будет готова экспертиза по всему дому, сейчас есть заключение по отдельным элементам конструкций. Мы следуем рекомендациям специалистов. Ремонтно-восстановительные работы рассчитаны так, чтобы максимально быстро и без потери качества восстановить поврежденное пожаром, — сказал Евгений Первышов.

Во встрече с жильцами дома по ул. им. Прокофьева, 3, которых в зале собралось около 100 человек, также приняли участие глава администрации Прикубанского внутригородского округа Андрей Дорошев, зам. прокурора Прикубанского округа Краснодара Константин Шварц, настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей Димитрий (Болтонов).

Расходы по восстановлению пострадавшего здания взял на себя застройщик дома по ул. им. Прокофьева, 3. На встрече он рассказал, что в ходе ремонта на верхнем этаже будет сделана новая стяжка, штукатурка, укреплены несущие конструкции, а также выполнен комплекс работ по соблюдению требований противопожарной безопасности — так, при восстановлении мансарды дома не будут использоваться деревянные конструкции. Крыша будет смонтирована из металлической опалубки. Застройщиком также будет проведен чистовой ремонт с отделкой в выгоревших при пожаре квартирах. Как отметил на встрече глава города — срок, который отведен на восстановление дома — около двух месяцев.

По словам Евгения Первышова, предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС. До этого времени проживания пострадавших в гостиницах оплачивалось из специального резервного фонда администрации города. После снятия режима ЧС администрация также обеспечит проживание пострадавших, но уже на съемных квартирах. Для этого собраны дополнительные средства, в том числе за счет пожертвования однодневного заработка сотрудниками администрации города, внутригородских округов и муниципальных учреждений.

— Со следующей недели начнется процесс переселения пострадавших на съемные квартиры, аренда на все время восстановительных работы будет вам оплачена. При этом прошу вас также принять участие в поиске удобных для вас квартир, и при нахождении подходящих вариантов координироваться с администрацией Прикубанского округа, — сказал Евгений Первышов.

На встрече несколько семей с маленькими детьми рассказали, что не могут найти арендное жилье на такой небольшой срок — около 2-х месяцев. Арендаторы не соглашаются пускать таких квартирантов.

Евгений Первышов дал поручение главе Прикубанского округа взять эти семьи на учет и обязательно оказать содействие в поиске жилья. Кроме того, прямо в ходе встречи представитель строительной компании «ИНСИТИ» рассказал, что пострадавших готов, в частности, принять доходный дом по ул. 1 Мая, 188 и предложили им рассмотреть этот вариант для проживания.

Кроме того, представители компании в ближайшие дни перечислят пострадавшим благотворительную помощь в размере 300 тысяч рублей.

Протоиерей Димитрий сообщил собравшимся, что по поручению и с благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора во всех храмах города также организован сбор средств, которые будут переданы пострадавшим от пожара.

Зам. прокурора Прикубанского округа Краснодара Константин Шварц, в свою очередь, рассказал, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, виновное лицо установлено. Кроме этого, прокуратурой сейчас выясняется, почему решение суда о необходимости устранения нарушений противопожарных норм в доме по ул. им. Прокофьева, 3, датированные 2014 годом, выполнены не были. При проведения расследования произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава, который закрыл исполнительный лист и в своих материалах отчитался об устранении замечаний по пожарной безопасности. Обсудили на встрече также вопросы восстановления документов, пострадавших во время пожара, были заданы вопросы, касающиеся ремонта отдельных квартир, выставляемых в настоящее время управляющей компанией счетов за коммунальные услуги, ряд других вопросов.

— Все возникающие проблемы мы будем решать вместе с Прикубанским округом, всеми жильцами до полного устранения всех последствий пожара. В том числе, на таких общих встречах. Восстановление дома будет идти под моим личным контролем, — подчеркнул Евгений Первышов.

Глава города также отметил, что будет организована работа по комплексному решению проблем всего «Музыкального» микрорайона. Первый этап работы — формирования проекта планировки территории, которого до сих пор не было. Определение собственников земельных участков с последующим межеванием земли под общественные нужды — дороги, тротуары, детские площадки, детский сад.

Второй этап — это наведение порядка с инженерными коммуникациями, со всей коммунальной инфраструктурой, передача сетей энерго— и теплоснабжения эксплуатирующим организациям. Организация прокладки сетей ливневой канализации. Затем предстоят работы по благоустройству — строительству дорог и тротуаров, детских площадок.

Глава города также сообщил, что уже есть договоренность о строительстве частным инвестором на территории микрорайона детского сада с последующим выкупом за средства краевого и городского бюджетов. Территория, где это возможно сделать, уже определена. Кроме того, определена площадка для строительства общеобразовательной школы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Аваков: у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса
Орешкин назвал условие для ускорения роста экономики
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Кандидат на пост министра ВМС США отказался от должности
Скончался старейший член британского парламента
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь