Ремонт пострадавшего от пожара дома на ул. Прокофьева в Краснодаре займет почти два месяца
Предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС.
Предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС.
Краснодар, 27 февраля, KrasnodarMedia.
Евгений Первышов встретился с жителями пострадавшего дома по ул.им. Прокофьева в Краснодаре. На встрече, которая прошла в муниципальном концертном зале, обсудили ситуацию с восстановлением дома, определили сроки работ. Как отметил на встрече глава города — срок, который отведен на восстановление дома — около двух месяцев. Жильцы пострадавшего от пожара дома задали главе интересующие вопросы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
— Все свои обещания перед вами по восстановлению дома по ул. им. Прокофьева, 3 мы выполняем. Работы идут достаточно хорошо, через несколько дней будет готова экспертиза по всему дому, сейчас есть заключение по отдельным элементам конструкций. Мы следуем рекомендациям специалистов.
Во встрече с жильцами дома по ул. им. Прокофьева, 3, которых в зале собралось около 100 человек, также приняли участие глава администрации Прикубанского внутригородского округа Андрей Дорошев, зам. прокурора Прикубанского округа Краснодара Константин Шварц, настоятель
Расходы по восстановлению пострадавшего здания взял на себя застройщик дома по ул. им. Прокофьева, 3. На встрече он рассказал, что в ходе ремонта на верхнем этаже будет сделана новая стяжка, штукатурка, укреплены несущие конструкции, а также выполнен комплекс работ по соблюдению требований противопожарной безопасности — так, при восстановлении мансарды дома не будут использоваться деревянные конструкции. Крыша будет смонтирована из металлической опалубки. Застройщиком также будет проведен чистовой ремонт с отделкой в выгоревших при пожаре квартирах. Как отметил на встрече глава города — срок, который отведен на восстановление дома — около двух месяцев.
По словам Евгения Первышова, предварительно 1 марта будет завершен режим локального ЧС. До этого времени проживания пострадавших в гостиницах оплачивалось из специального резервного фонда администрации города. После снятия режима ЧС администрация также обеспечит проживание пострадавших, но уже на съемных квартирах. Для этого собраны дополнительные средства, в том числе за счет пожертвования однодневного заработка сотрудниками администрации города, внутригородских округов и муниципальных учреждений.
— Со следующей недели начнется процесс переселения пострадавших на съемные квартиры, аренда на все время восстановительных работы будет вам оплачена. При этом прошу вас также принять участие в поиске удобных для вас квартир, и при нахождении подходящих вариантов координироваться с администрацией Прикубанского округа, — сказал Евгений Первышов.
На встрече несколько семей с маленькими детьми рассказали, что не могут найти арендное жилье на такой небольшой срок — около 2-х месяцев. Арендаторы не соглашаются пускать таких квартирантов.
Евгений Первышов дал поручение главе Прикубанского округа взять эти семьи на учет и обязательно оказать содействие в поиске жилья. Кроме того, прямо в ходе встречи представитель строительной компании «ИНСИТИ» рассказал, что пострадавших готов, в частности, принять доходный дом по ул. 1 Мая, 188 и предложили им рассмотреть этот вариант для проживания.
Кроме того, представители компании в ближайшие дни перечислят пострадавшим благотворительную помощь в размере 300 тысяч рублей.
Протоиерей Димитрий сообщил собравшимся, что по поручению и с благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора во всех храмах города также организован сбор средств, которые будут переданы пострадавшим от пожара.
Зам. прокурора Прикубанского округа Краснодара Константин Шварц, в свою очередь, рассказал, что по факту пожара возбуждено уголовное дело, виновное лицо установлено. Кроме этого, прокуратурой сейчас выясняется, почему решение суда о необходимости устранения нарушений противопожарных норм в доме по ул. им. Прокофьева, 3, датированные 2014 годом, выполнены не были. При проведения расследования произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава, который закрыл исполнительный лист и в своих материалах отчитался об устранении замечаний по пожарной безопасности. Обсудили на встрече также вопросы восстановления документов, пострадавших во время пожара, были заданы вопросы, касающиеся ремонта отдельных квартир, выставляемых в настоящее время управляющей компанией счетов за коммунальные услуги, ряд других вопросов.
— Все возникающие проблемы мы будем решать вместе с Прикубанским округом, всеми жильцами до полного устранения всех последствий пожара. В том числе, на таких общих встречах. Восстановление дома будет идти под моим личным контролем, — подчеркнул Евгений Первышов.
Глава города также отметил, что будет организована работа по комплексному решению проблем всего «Музыкального» микрорайона. Первый этап работы — формирования проекта планировки территории, которого до сих пор не было. Определение собственников земельных участков с последующим межеванием земли под общественные нужды — дороги, тротуары, детские площадки, детский сад.
Второй этап — это наведение порядка с инженерными коммуникациями, со всей коммунальной инфраструктурой, передача сетей энерго— и теплоснабжения эксплуатирующим организациям. Организация прокладки сетей ливневой канализации. Затем предстоят работы по благоустройству — строительству дорог и тротуаров, детских площадок.
Глава города также сообщил, что уже есть договоренность о строительстве частным инвестором на территории микрорайона детского сада с последующим выкупом за средства краевого и городского бюджетов. Территория, где это возможно сделать, уже определена. Кроме того, определена площадка для строительства общеобразовательной школы.