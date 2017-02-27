Евгений Тефтелев поручил очистить Челябинск от снега и наледи

В выходные в городе прошел снегопад и дождь. В первый рабочий день на дорогах образовались километровые пробки. Местами заторы достигали 8-балльной отметки.

«Сегодня днем будет плюс три градуса, а ночью уже минус восемь. Такие перепады всегда вызывают определенные сложности. Я поставил задачу максимально убрать снег с дорог и тротуаров, почистить крыши и козырьки подъездов, провести противогололедную обработку улиц. Отдельно обращаюсь к водителям, чтобы были внимательнее», — отметил градоначальник.

По словам руководителя управления эксплуатации автомобильных дорог «Южуралмост» Евгения Луганского, уборка проезжей части проводилась все выходные и праздники. Ночью работало 130 единиц техники. Сегодня днем к работе привлекут 90 машин. Будет организовано семь колонн, в сопровождении ГИБДД, которые будут убирать снег.