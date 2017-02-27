Все районы Омской области получат на агломерацию по 10 миллионов
В рамках федеральной программы благоустройства территорий Москва выделает Омскому региону значительные средства. Деньги еще не пришли, но поделены поровну.
В рамках федеральной программы благоустройства территорий Москва выделает Омскому региону значительные средства. Деньги еще не пришли, но поделены поровну.
Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко отметил сегодня, что бюджет Омской области-2017 принимался довольно сложно. Тем не менее, удалось сохранить многое: общий объем расходов на социальные программы не снизился. Но несмотря на то, что фракции «Единой России» удалось добиться выполнения соцобязательств, есть и печальные моменты: регион до сих пор проводит политику монетизации, и этот процесс не завершен.
Кроме того, депутат подтвердил информацию о выделении 2 миллиардов рублей на городскую агломерацию. Эти деньги будут потрачены на благоустройство населенных пунктов и, по словам депутата, будут поделены между муниципальными образованиями Омской области. В итоге, с учетом софинансирования, все районы получать по 10 миллионов.
Андрей Голушко, депутат Госдумы:
— В прошлом году мы потратили на эти цели 1,3 миллиарда. В этом году вновь добились выделения денег на благоустройство населенных пунктов. При этом 600 миллионов выделяются с учетом софинансирования: никогда еще столько не выделялось, уверяю вас. В этом году каждый райцентр получит по 10 миллионов.
Ранее сообщалось, что депутатам Госдумы Андрею Голушко и Александру Жукову удалось добиться выделения на благоустройство из федерального бюджета для Омской области 335 миллионов рублей и 1 миллиарда на благоустройство территории города Омска и еще 100-километровой зоны вокруг него. Известно, что деньги начнут поступать уже с 1 марта.
Речь идет о специализированной программе по благоустройству городов страны, инициированной при поддержке «Единой России». В федеральном бюджете на эти цели заложено 20 млрд рублей.