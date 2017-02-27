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10:18 (мск), источник: Om1.ru

Все районы Омской области получат на агломерацию по 10 миллионов

В рамках федеральной программы благоустройства территорий Москва выделает Омскому региону значительные средства. Деньги еще не пришли, но поделены поровну.

Источник: Reuters

Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко отметил сегодня, что бюджет Омской области-2017 принимался довольно сложно. Тем не менее, удалось сохранить многое: общий объем расходов на социальные программы не снизился. Но несмотря на то, что фракции «Единой России» удалось добиться выполнения соцобязательств, есть и печальные моменты: регион до сих пор проводит политику монетизации, и этот процесс не завершен.

Кроме того, депутат подтвердил информацию о выделении 2 миллиардов рублей на городскую агломерацию. Эти деньги будут потрачены на благоустройство населенных пунктов и, по словам депутата, будут поделены между муниципальными образованиями Омской области. В итоге, с учетом софинансирования, все районы получать по 10 миллионов.

Андрей Голушко, депутат Госдумы:

 — В прошлом году мы потратили на эти цели 1,3 миллиарда. В этом году вновь добились выделения денег на благоустройство населенных пунктов. При этом 600 миллионов выделяются с учетом софинансирования: никогда еще столько не выделялось, уверяю вас. В этом году каждый райцентр получит по 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что депутатам Госдумы Андрею Голушко и Александру Жукову удалось добиться выделения на благоустройство из федерального бюджета для Омской области 335 миллионов рублей и 1 миллиарда на благоустройство территории города Омска и еще 100-километровой зоны вокруг него. Известно, что деньги начнут поступать уже с 1 марта.

Речь идет о специализированной программе по благоустройству городов страны, инициированной при поддержке «Единой России». В федеральном бюджете на эти цели заложено 20 млрд рублей.

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