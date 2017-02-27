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10:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Медицинский комплекс намерены построить в Батайске

Предполагается, что по итогам реализации проекта будет создано более 2 тысяч рабочих мест.

Медицинский комплекс, специализирующийся на сердечно-сосудистых заболеваниях, планирует построить в Батайске израильский инвестор.

Как сообщается на сайте городской администрации, на расположенном возле Соленого озера участке площадью 5,5 га предполагается построить реабилитационный и диагностический центры, гостиницу, бассейн, обустроить искусственные водоемы и парк.

Предполагается, что в медицинском комплексе будет создано более 2 тысяч рабочих мест.

В настоящее время администрация Батайска и инвестор подписали меморандум о намерениях по реализации проекта.

Разрабатывается концепция медицинского комплекса.

Объем инвестиций в проект пока неизвестен, но сообщается, что финансировать его инвестор намерен из собственных средств.

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