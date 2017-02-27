Медицинский комплекс намерены построить в Батайске
Предполагается, что по итогам реализации проекта будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
Предполагается, что по итогам реализации проекта будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
Медицинский комплекс, специализирующийся на
Как сообщается на сайте городской администрации, на расположенном возле Соленого озера участке площадью 5,5 га предполагается построить реабилитационный и диагностический центры, гостиницу, бассейн, обустроить искусственные водоемы и парк.
Предполагается, что в медицинском комплексе будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
В настоящее время администрация Батайска и инвестор подписали меморандум о намерениях по реализации проекта.
Разрабатывается концепция медицинского комплекса.
Объем инвестиций в проект пока неизвестен, но сообщается, что финансировать его инвестор намерен из собственных средств.