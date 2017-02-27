Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Инвестиционном форуме в Сочи, высказался против налогообложения на труд роботов.
Я считаю, что это не самая удачная идея. Дело в том, что роботы разные
Алексей КудринПредседатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов
Он пояснил, что, в отличие от людей, в случае с роботами трудно определить, что является единицей рабочей силы.
Он отметил в то же время, что в результате роботизации прибыль компаний будет расти. За счет нее, добавил Кудрин, и нужно помогать людям, которые теряют работу, направляя средства на их адаптацию и переобучение. Кроме того, нужно будет ввести и налог на технический прогресс, считает экс-министр.
Облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве, ранее предложил миллиардер Билл Гейтс. Замещение многих рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно, отметил он, а налоговая политика является лучшим средством для регулирования этого процесса.
По его мнению, полученные от этого средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу, а также детям с ограниченными возможностями. Кроме того, собранные с роботов налоги пойдут на здравоохранение, развитие инфраструктуры и правоохранительных органов, а также переквалификацию потерявших работу сотрудников.
В феврале Европарламент отклонил предложение ввести налоги на роботов. Вместе с тем законодатели приняли ряд рекомендаций для Еврокомиссии по регулированию этой сферы.
Отработанный материал, шлам.
Егонное времечко кануло в небытие.