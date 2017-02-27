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10:58 (мск), источник: РБК

Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов

Налог на труд роботов является «не самой удачной идеей», заявил председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Ранее в феврале за налогообложение на работу роботов высказался миллиардер Билл Гейтс.

Источник: РИА "Новости"

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Инвестиционном форуме в Сочи, высказался против налогообложения на труд роботов.

Я считаю, что это не самая удачная идея. Дело в том, что роботы разные
Алексей КудринПредседатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов

Он пояснил, что, в отличие от людей, в случае с роботами трудно определить, что является единицей рабочей силы.

Он отметил в то же время, что в результате роботизации прибыль компаний будет расти. За счет нее, добавил Кудрин, и нужно помогать людям, которые теряют работу, направляя средства на их адаптацию и переобучение. Кроме того, нужно будет ввести и налог на технический прогресс, считает экс-министр.

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Облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве, ранее предложил миллиардер Билл Гейтс. Замещение многих рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно, отметил он, а налоговая политика является лучшим средством для регулирования этого процесса.

По его мнению, полученные от этого средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу, а также детям с ограниченными возможностями. Кроме того, собранные с роботов налоги пойдут на здравоохранение, развитие инфраструктуры и правоохранительных органов, а также переквалификацию потерявших работу сотрудников.

В феврале Европарламент отклонил предложение ввести налоги на роботов. Вместе с тем законодатели приняли ряд рекомендаций для Еврокомиссии по регулированию этой сферы.

Комментарии
10
маугли
вот и я о том же............к тому времени, когда эти железяки появятся, то их тут же спишут за ненадобностью по той простой причине, что устанавливать негде будет............
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Соня
пора бы уже высказывания Кудрина не выкладывать в главных новостях. Или это потешная опозиция?
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Иван Петров
А кто такой кудрин?
Отработанный материал, шлам.
Егонное времечко кануло в небытие.
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