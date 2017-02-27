В Татфондбанке возможную санацию не подтвердили, но и не опровергли
О возможном начале санации банка ранее сообщили некоторые СМИ.
О возможном начале санации банка ранее сообщили некоторые СМИ.
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ» Ильдар Аюпов). О санации Татфондбанка (ТФБ) могут объявить 1 марта. Об этом накануне сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источник в кредитной организации. В
«Мы видели эту информацию в СМИ, но ни подтвердить, ни опровергнуть ее не можем, поскольку на данный момент являемся такими же сторонними наблюдателями, как и все остальные. Мы были бы очень рады этой новости, но фактически пока мы даже заявлять
«Банк России не комментирует действующие банки», — ответили на запрос ИА «Татар-информ» в
Напомним, ТФБ приостановил
Стоит добавить, что 3 февраля полиция возбудила уголовное дело после получения заявлений от клиентов «ТФБ Финанс». По версии следствия, должностные лица с июня по октябрь 2016 года обманным путем перевели средства сотен вкладчиков ТФБ в доверительное управление дочерней компании банка — «ТФБ-Финанс». В рамках расследования уголовного дела задержаны директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и двое его подчиненных — Ильнар Абдульманов и Рустам Тимербаев, а также зампредседателя Татфондбанка Вадим Мерзляков. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».