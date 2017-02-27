В Татфондбанке возможную санацию не подтвердили, но и не опровергли

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ» Ильдар Аюпов). О санации Татфондбанка (ТФБ) могут объявить 1 марта. Об этом накануне сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источник в кредитной организации. В пресс-службе ТФБ дату начала возможной санации не подтвердили, но и не опровергли.

«Мы видели эту информацию в СМИ, но ни подтвердить, ни опровергнуть ее не можем, поскольку на данный момент являемся такими же сторонними наблюдателями, как и все остальные. Мы были бы очень рады этой новости, но фактически пока мы даже заявлять что-то официально не можем», — пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ТФБ.

«Банк России не комментирует действующие банки», — ответили на запрос ИА «Татар-информ» в пресс-службе Центробанка. В Агентстве по страхованию вкладов на официальный запрос ИА «Татар-информ» к моменту публикации материала не ответили.

Напомним, ТФБ приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств. 15 декабря в банке был объявлен мораторий, основной целью введения которого был поиск вариантов восстановления платежеспособности банка или альтернативного (вне процедур банкротства) урегулирования требований его кредиторов. Действие моратория может завершиться «удачно» — санацией банка или передачей части обязательств и имущества банка другому банку и «неудачно» — отзывом лицензии. Время действия моратория — до трех месяцев.

Стоит добавить, что 3 февраля полиция возбудила уголовное дело после получения заявлений от клиентов «ТФБ Финанс». По версии следствия, должностные лица с июня по октябрь 2016 года обманным путем перевели средства сотен вкладчиков ТФБ в доверительное управление дочерней компании банка — «ТФБ-Финанс». В рамках расследования уголовного дела задержаны директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и двое его подчиненных — Ильнар Абдульманов и Рустам Тимербаев, а также зампредседателя Татфондбанка Вадим Мерзляков. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».