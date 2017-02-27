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11:54 (мск), источник: РИА Крым

Стенд Крыма и ЯМЭФ представили на инвестиционном форуме в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости (Крым). На Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи начал работать информационный стенд Республики Крым и Ялтинского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе фонда «ЯМЭФ».

В первый день работы инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов проведет на стенде презентацию инвестиционного потенциала Республики и предстоящего Ялтинского международного экономического форума. По его словам, в ходе РИФ крымское правительство планирует подписать соглашения о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 10 млрд рублей.

Кроме того, власти РК намерены заключить соглашения с администрацией Тамбовской области и правительством Нижегородской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

«Дальновидные представители бизнеса уже сегодня видят Крым без санкций и готовят почву для инвестиций. Только за прошлый год, в том числе и благодаря ЯМЭФ, Крым посетили 47 иностранных бизнес-делегаций из Италии, Китая, Греции, государств Южной Азии, европейских стран, — отметил Аксенов. — Важным инструментом в плане продвижения инвестиционного потенциала Крыма является Ялтинский международный экономический форум. В этом году он пройдет уже в третий раз — с 20 по 22 апреля».

Ожидается, что в 2017 году ЯМЭФ станет еще более представительным по количеству участников, в том числе иностранных. Если в прошлом году он собрал в Ялте 70 представителей из 26 стран, то в 2017 году планируется приезд не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран.

Отмечается, что стенд Республики Крым и ЯМЭФ будет работать все дни проведения РИФ-2017 (проходит 27—28 февраля). Участники мероприятия смогут ознакомиться с итогами первого и второго ЯМЭФ, а также узнать о планах по проведению третьего экономического форума в Ялте.

«В рамках РИФ — а у нас очень активный график — запланирован ряд деловых встреч, предваряющих подписание инвестиционных соглашений на ЯМЭФ, — сообщил председатель правления фонда “ЯМЭФ”, сопредседатель общественной организации “Деловая Россия” Андрей Назаров. — В рамках подготовки к третьему форуму в Ялте наблюдается резкое увеличение интереса со стороны инвесторов к Крыму, причем как со стороны российских, так и западных бизнесменов. Более того, мы планируем, что по итогам Ялтинского форума будет подписан ряд соглашений с международными инвестиционными компаниями, в частности, с турецким бизнесом. Очевидно, что Крым ждет инвестиционный бум, после того, как будут завершены реализующиеся сейчас крупные инфраструктурные проекты».

По словам директора фонда «ЯМЭФ» Сергея Лазуткина, в 2016 году ЯМЭФ был представлен на всех крупнейших бизнес-форумах, проходящих на территории Российской Федерации. Кроме того, были проведены презентации в Китае, Болгарии, Сербии, Италии.

«Буквально неделю назад в Италии состоялась вторая по счету серия презентаций возможностей ЯМЭФ для европейских инвесторов, проводимая в этой стране. Презентации вызвали большой интерес, бизнесмены из разных отраслей экономики выразили желание посетить ЯМЭФ в апреле 2017 года. Ожидается, что на Форум приедет до 50 представителей делового сообщества и политиков из Италии», — подчеркнул Лазуткин.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Его организаторами выступают правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке Администрации президента РФ.

ЯМЭФ-2016 посетили более 1100 человек, в том числе государственные деятели, представители делового сообщества, экономические эксперты и бизнесмены. Тогда было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей.

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