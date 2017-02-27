Силуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апреле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Минфин планирует выпускать облигации федерального займа для населения раз в полгода, первый выпуск может быть размещен уже в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20−30 млрд рублей, а доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты.

Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам, по словам министра, составит 8,5% годовых.

Приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения бумаг будет составлять три года. Силуанов утверждает, что и сам планирует приобрести ОФЗ для населения.