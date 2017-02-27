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12:07 (мск), источник: Интерфакс

Силуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апреле

Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Минфин планирует выпускать облигации федерального займа для населения раз в полгода, первый выпуск может быть размещен уже в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

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Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20−30 млрд рублей, а доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты.

Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам, по словам министра, составит 8,5% годовых.

Приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения бумаг будет составлять три года. Силуанов утверждает, что и сам планирует приобрести ОФЗ для населения.

Безусловно, для меня этот инструмент будет интересен. (. . .) Я такие вложения сделаю, чтобы убедиться, как этот инструмент работает
Антон СилуановМинистр финансов РФ

Минфин планировал выпустить ОФЗ для населения еще в 2016 году. Тогда Силуанов также говорил, что объем размещения составит до 30 млрд рублей.

Комментарии
25
Непрощённый Непрощённый
Повылазили черти)))))))))))))))))))))))) Если это придумано правильно и по закону верно - то это более чем правильное решение - обычный финансовый инструмент в любом нормальном европейском государстве - при этом статут частной инвестиции краеуголен - т.е. не юридические лица - не те более банки - не имеют права их покупать. И эмиссия только в пределах срока погашения как минимум три года.
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маугли
не прячьте ваши денежки по банкам и углам. ...несите ваши денежки, иначе быть беде....и в полночь ваши денежки заройте в землю там... и в полночь ваши денежки заройте в землю, где- в Поле чудес...крекс-пекс-фекс.
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TURBODED
В России веками народ был нищим и бесправным.
Россияне бережно сохраняют эти традиции...
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