В Екатеринбурге специалисты продолжают устранять коммунальную аварию на Уралмаше, где третий день жильцы остаются без холодной воды

Напомним, что авария произошла еще 25 февраля, когда лопнул трубопровод в районе дома № 53 по ул. Машиностроителей. Без холодного водоснабжения остались жильцы 15 многоэтажных домов по ул. XXII Партсъезда, Машиностроителей, Лукиных. Часть домов были запитаны по резервной схеме, 6 «многоэтажек» остаются без воды до сих пор.

«Заявка поступила 25 февраля в 19:00, в 23:00 был отключен водовод диаметром 400 мм. Таким образом утечку локализовали (вода перестала выливаться на улицу), но это привело к ограничению водоснабжения в некоторых домах. Для снижения количества домов, ограниченных в холодном водоснабжении до устранения повреждения на водоводе было сделано переключение, после которого ограничение ХВС сохраняется в 6 домах. Для выполнения переключения необходима была смена задвижки, после которой, в свою очередь, была сделана промывка сетей», — пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Сообщается, что оперативно провести полномасштабные работы в выходные дни помешал столб, который находится как раз в месте аварии.

«Что касается основного повреждения — вчера, в воскресенье, бригада получила согласования от всех представителей организацией, эксплуатирующих сети, расположенных рядом с поврежденным водоводом. Это необходимо для того, чтобы сохранить неповрежденными сети. Но приступить к работам не смогли, так как в месте утечки стоит столб трамвайно-троллейбусного управления. Начало раскопок отложили до сегодняшнего утра, чтобы приступить к ним после того как вопрос со столбом будет решен. При этом столб был обесточен, что и позволило приступить к раскопкам все-таки утром. Сейчас работы идут, столб будет демонтировать бригада водоканала», — рассказали в МУП «Водоканал».

Сообщается, что к отключенным домам направлены автоцистерны с питьевой водой, о месте и времени стоянок автоцистерн уведомляются УК и ТСЖ, жители могут получать информацию у них.

После проведения земельных работ, специалисты установят, что послужило причиной прорыва и устранят ее.