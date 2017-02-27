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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевская строительная фирма обанкротилась, чтобы не платить долги

В отношении мужчины Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УК (преднамеренное банкротство).

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Уголовное дело по фактам преднамеренного банкротства возбуждено по материалам УДФР КГК по Могилевской области в отношении директора могилевской строительной фирмы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

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Директор ООО с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в течение 2014−2016 годов необоснованно выплатил дивиденды участникам общества в сумме Вr300 тыс., а также заключил ряд заведомо невыгодных договоров по отчуждению имущества общества и выдаче беспроцентных займов другому предприятию, в котором учредителем являлась его супруга, что привело к умышленному созданию неплатежеспособности фирмы. Своими действиями он причинил ущерб кредиторам в виде убытков в размере Вr127,2 тыс.

В отношении мужчины Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УК (преднамеренное банкротство). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. «Директор общества свою вину полностью признал, выразил готовность оказывать содействие следствию и возмещать причиненный ущерб», — добавил Александр Шаройкин.

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