Жителям московских пятиэтажек второго этапа сноса вернут взносы за капремонт

«Освобождены от уплаты взносов собственники квартир в многоквартирных домах, признанных аварийными, в отношении которых принято решение о сносе или выведенными из регпрограммы по решению субъектов (износ более 70%, высокая удельная стоимость ремонта), т.е. до принятия решения о сносе платить обязаны», — отметили в ведомстве.

Напомним, что президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса «хрущевок» в Москве вместо их капитального ремонта. В свою очередь Собянин заверил, что бюджет Москвы достаточно устойчив, поэтому город может взять программу на себя. По его словам, на сегодняшний день власти города стоят перед проблемой, которая заключается в том, что, несмотря на то, что с жильцов указанных домов собирается плата за капремонт, но такие работы будут трудновыполнимыми.

В настоящее время в Москве завершается программу сноса жилья первого периода индустриального домостроения. В нее было внесено 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м. На сегодня снесено 1649 домов площадью 6,1 млн кв.м. За 17 лет программа выполнена на 95,4%. Как отметил Собянин, полностью этот этап будет завершен в 2018 году.

После чего город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв.м. По его словам, новая программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит жильем 1,6 млн горожан.