«Аварийные» свердловские муниципалитеты ждет суд

28 февраля 2017 года в Доме правительства Свердловской области в рамках Дней министерств состоится видеоконференция с муниципальными образованиями, посвященная исполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Министр строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала Михаил Волков, а также члены областной Общественной палаты пообщаются с представителями ОП на местах, передает «Уралинформбюро».

Проблема с расселением жильцов старых многоквартирников остро стоит в 7 территориях — Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде и Ирбите. В Верхотурье, селах Кочневском и Петропавловском есть претензии к качеству уже сданных домов.

Глава региона Евгений Куйвашев поручил мэрам представить планы по исправлению ситуации до конца февраля 2017 года. В противном случае им грозят отставки.

В целом с 2013 по 2016 год на Среднем Урале было освобождено более 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья — новоселье справили 8,5 тысячи человек. Оставшиеся 6 тысяч свердловчан должны получить новые квартиры к 1 сентября 2017 года, когда завершится программа по переселению.