Стала известна средняя зарплата в Башкирии

Как отмечают статистики республики, увеличение заработной платы в целом за год произошло во всех отраслях.

Традиционно, самые высокие зарплаты в сфере производства нефтепродуктов — в среднем 69 442 рубля, а также в сфере добычи полезных ископаемых — 53 665 рублей.

Те, кто занят в химическом производстве, в целом за 2016 год получили в среднем 43 311 рублей в месяц.

Также в пятерку самых высокодоходных видов экономической деятельности вошли «Финансовая деятельность» — 41 987 рублей в месяц и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» — 38 793 рубля.

При этом самые маленькие зарплаты получают те, кто занят в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви — 11 868 рублей, а также работники сельского и лесного хозяйства — 15 400 рублей.

В пятерку самых низкооплачиваемых отраслей также вошли: «Текстильное и швейное производство» — 15 788 рублей, «Гостиницы и рестораны» — 16 621 рубль, «Прочие производства» — 17 619 рублей.