Новую канатную дорогу построят в Геленджике

Проект предполагает создание пассажирской подвесной канатной дороги от геленджикского «Сафари парка» до набережной в районе санатория «Солнечный берег» с промежуточной станцией на территории «G-Парка». Протяженность канатной дороги, аналогов которой нет в России, составит 1100 метров. За час до 500 человек смогут совершить по ней путешествие на обзорные точки курорта, которые находятся в горном массиве Маркотхского хребта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Общая стоимость проекта составит порядка 200 млн. рублей. Сроки его реализации не уточняются.