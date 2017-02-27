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12:16 (мск), источник: Югополис

Новую канатную дорогу построят в Геленджике

Соответствующий протокол о намерениях на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали вице-губернатор Краснодарского края Сергей Усенко, мэр Геленджика Виктор Хрестин и директор ООО «Сафари-тур» Давид Попиашвили.

Источник: Югополис

Проект предполагает создание пассажирской подвесной канатной дороги от геленджикского «Сафари парка» до набережной в районе санатория «Солнечный берег» с промежуточной станцией на территории «G-Парка». Протяженность канатной дороги, аналогов которой нет в России, составит 1100 метров. За час до 500 человек смогут совершить по ней путешествие на обзорные точки курорта, которые находятся в горном массиве Маркотхского хребта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Общая стоимость проекта составит порядка 200 млн. рублей. Сроки его реализации не уточняются.

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