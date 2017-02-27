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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Mars начал монтаж оборудования на строящемся заводе в Ростовской области

Компания Mars, Incorporated завершила строительство основного производственного корпуса и склада готовой продукции на заводе по выпуску кормов для домашних животных в Аксайском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области. Следующим этапом строительства будет установка оборудования в производственных помещениях. Также ведутся работы в здании административно-бытового корпуса, завершается устройство внутриплощадочных инженерных сетей.

Запуск завода планируется во второй половине 2017 года. Объем инвестиций в строительство первой очереди завода Mars превысят 4 млрд руб. По данным АИР, более 2,3 млрд руб. инвестиций, заявленных по первому этапу проекта, уже освоено.

Елена Лукашова, Ъ-Юг.

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