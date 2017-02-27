Mars начал монтаж оборудования на строящемся заводе в Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области. Следующим этапом строительства будет установка оборудования в производственных помещениях. Также ведутся работы в здании административно-бытового корпуса, завершается устройство внутриплощадочных инженерных сетей.



Запуск завода планируется во второй половине 2017 года. Объем инвестиций в строительство первой очереди завода Mars превысят 4 млрд руб. По данным АИР, более 2,3 млрд руб. инвестиций, заявленных по первому этапу проекта, уже освоено.



Елена Лукашова, Ъ-Юг.