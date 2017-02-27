По Омску начал кататься очередной московский трамвай

Напомним, всего из столицы в наш город переехало пять трамваев. Специальную обкатку, предусмотренную правилами технической эксплуатации, прошла третья машина.

Как и два уже работающих, бело-голубой вагон с бортовым номером 71 никаких трудностей на омских трамвайных путях не испытывает.

«Работы по подготовке вагона к эксплуатации проходили в обычном режиме. Выполнен частичный ремонт кузова, восстановлено лакокрасочное покрытие. Кроме того, приобретены лампы для освещения салона. На оплату этих работ потребовалось 23 700 рублей», — сообщил исполняющий обязанности директора филиала «Трамвайное депо» МП города Омска «Электрический транспорт» Олег Авраменко.

Первым рабочим днем для трамвая стало 23 февраля. В праздничные дни вагон осваивал маршруты №№ 2, 7, 8 и 9. Оставшиеся два московских трамвая выйдут на маршруты до 20 марта.