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13:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдолг Самарской области на 1 февраля составил 67,4 млрд рублей

Минфин РФ опубликовал объем и структуру государственного долга субъектов РФ на 1 февраля 2017 года.

Государственный долг Самарской области на 1 февраля составил 67 млрд 403 млн 54 тыс. рублей, сообщает ИА REGNUM.

В структуре госдолга региона на государственные бумаги приходится 30 млрд 940 млн рублей, на банковские кредиты — 17 млрд 155,3 млн рублей, на бюджетные кредиты — 19 млрд 300,5 млн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, на 1 января 2017 года госдолг Самарского региона составлял 67 млрд 403 млн 629 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2016 года госдолг региона составляла 71 млрд 796,5 млн рублей, из них 16 млрд 586,9 млн — бюджетные кредиты, 19 млрд 729,6 млн — коммерческие кредиты, 35 млрд 480 млн — ценные бумаги. Утвержденные параметры бюджета Самарской области на 2017 год, принятые Самарской губернской думой, имеют следующие характеристики: общий объем доходов — 137 млрд 393 тыс. рублей, общий объем расходов — 136 млрд 369,8 тыс., профицит — 1 млрд 23,1 тыс.

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