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13:30 (мск), источник: Интерфакс

Реконструкция еще одной развязки на МКАД в Москве начнется в 2017 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Реконструкцию транспортной развязки на МКАД, соединяющей Липецкую улицу с трассой М-4 «Дон» планируется начать в этом году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы планируем начать работы по реконструкции еще одной транспортной развязки на МКАД. У нас уже готова проектная документация и в скором времени мы планируем выйти на площадку», — сказал Хуснуллин.

По его словам, реконструкция этой развязки не входила в список первоочередных проектов на МКАД.

Анализ дорожной ситуации показал, что на действующей развязке образуются пробки и требуется ее обновление.
Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Он напомнил, что за последние пять лет были реконструированы 13 крупных развязок на МКАД, а в настоящее время в работе находится дорожный узел на пересечении с Профсоюзной улицей.

Он подчеркнул, что позднее, по мере развития территорий вдоль МКАД потребуется реконструкция и других транспортных развязок. «Например, с развитием Сколково появится необходимость реконструкции развязки на пересечении улицы Генерала Дорохова с кольцевой магистралью», — сказал глава стройкомплекса.

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