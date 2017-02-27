Реконструкция еще одной развязки на МКАД в Москве начнется в 2017 году

«В этом году мы планируем начать работы по реконструкции еще одной транспортной развязки на МКАД. У нас уже готова проектная документация и в скором времени мы планируем выйти на площадку», — сказал Хуснуллин.

По его словам, реконструкция этой развязки не входила в список первоочередных проектов на МКАД.