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13:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Перми раньше обычного объявили дорожные конкурсы

ПЕРМЬ, 27 февраля, РИА ФедералПресс. Пять районных администраций Перми объявили конкурсы на дорожные ремонты в счет федерального финансирования, еще два района разместят аукционную документацию в ближайшее время.

В управлении внешнего благоустройства администрации Перми сообщают, что учреждения благоустройства Индустриального, Ленинского, Свердловского, Дзержинского районов и поселка Новые Ляды объявили конкурсы по выбору подрядчика на ремонт четырнадцати дорожных объектов. Сейчас идет прием заявок, провести сами конкурсные процедуры планируется в конце марта, а в апреле заключить договоры с подрядчиками.

«Своевременное проведение конкурсных процедур позволяет подрядчикам заготовить необходимые материалы, распределить свои ресурсы, а нам организовать работу и продумать схемы движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — отметил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Напомним, городу Перми в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» выделены субсидии на ремонт дорог в размере 500 млн рублей. Для того, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, глава Перми Дмитрий Самойлов вышел с инициативой выделить аналогичную сумму из городского бюджета, а затем компенсировать ее федеральными средствами. На внеочередном заседании городской Думы, 7 февраля, депутаты единогласно поддержали это решение, что и позволило оперативно разместить конкурсную документацию.

Федеральные средства планируется направить на 18 дорожных объектов. Всего в этом году за счет бюджетов различных уровней в Перми планируется отремонтировать порядка 1 млн кв. метров дорог, включая реконструкцию развязки на пересечении улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью и замену трамвайных путей на Северной дамбе.

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