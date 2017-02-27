Мэрия Омска закупает машины для ямочного ремонта дорог

Сегодня, 27 февраля, был объявлен электронный аукцион на поставку машин, предназначенных для ямочного ремонта, для нужд управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска.

Максимальная цена контракта установлена на уровне 10 млн 548 тысяч рублей. Таким образом, за каждую из трех единиц техники готовы дать по 3,5 млн рублей. Деньги будут выделены из средства бюджетного учреждения.

По данным материалов аукциона, необходимы машины для укладки гравия, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами с объемом погрузки щебня не менее 4,8 м³, гидравлической системой подачи эмульсии и дизельным двигателем.

Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 15 марта. Итоги торгов планируется подвести 20 марта. Машины должны быть предоставлены заказчику в течение 50 дней с момента заключения договора.