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12:43 (мск), источник: Югополис

Сеть заправок для электромобилей построят в Краснодарском крае

Соглашение об этом с руководством АО «Объединенная приборостроительная корпорация» и обществом ООО «Электо» на Российском инвестфоруме в Сочи подписал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В рамках данного проекта на территории Краснодарского края планируется создание сети специальных станций для зарядки электромобилей.

На первом этапе в Краснодаре будут установлены 10 быстрозарядных станций мощностью 50 КвТ с разъемами под любой электрокар. На втором этапе в крае появятся еще 90 станций на крупных дорожных артериях. Это позволит электромобилям заряжать батареи каждые 60 км пути.

Размер инвестиций в реализацию проекта составит 1,3 млрд. рублей. Также помимо станций электрозаправки на Кубани появится полноценный сервис для элетромобилей будущего, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сроки реализации проекта не называются.

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