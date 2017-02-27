Сеть заправок для электромобилей построят в Краснодарском крае

В рамках данного проекта на территории Краснодарского края планируется создание сети специальных станций для зарядки электромобилей.

На первом этапе в Краснодаре будут установлены 10 быстрозарядных станций мощностью 50 КвТ с разъемами под любой электрокар. На втором этапе в крае появятся еще 90 станций на крупных дорожных артериях. Это позволит электромобилям заряжать батареи каждые 60 км пути.

Размер инвестиций в реализацию проекта составит 1,3 млрд. рублей. Также помимо станций электрозаправки на Кубани появится полноценный сервис для элетромобилей будущего, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сроки реализации проекта не называются.