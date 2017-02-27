В Ленобласти появятся новые кластеры

Губернатор Ленобласти заявил, что уже утверждены льготы для развивающихся кластеров. Планируется выделить субсидии для обучения персонала и подготовки кадров. Также объединенные предприятия будут освобождены от арендной платы на землю.

К существующему автомобильному кластеру добавился медицинский, уже вошедший в федеральную программу развития. Сообщается, что он будет базироваться на строящимся наноцентре в Гатчине.

По сообщению Дрозденко, правительство региона ведет работу по созданию нефтегазохимического, лесопромышленного, машиностроительного кластеров и кластера пищевой промышленности.