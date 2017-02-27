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17:55 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти появятся новые кластеры

Кластеры Ленинградской области получат субсидии и льготы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на инвестиционном форуме «Сочи-2017».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленобласти заявил, что уже утверждены льготы для развивающихся кластеров. Планируется выделить субсидии для обучения персонала и подготовки кадров. Также объединенные предприятия будут освобождены от арендной платы на землю.

К существующему автомобильному кластеру добавился медицинский, уже вошедший в федеральную программу развития. Сообщается, что он будет базироваться на строящимся наноцентре в Гатчине.

По сообщению Дрозденко, правительство региона ведет работу по созданию нефтегазохимического, лесопромышленного, машиностроительного кластеров и кластера пищевой промышленности.

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