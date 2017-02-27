В Ленобласти появятся новые кластеры
Кластеры Ленинградской области получат субсидии и льготы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на инвестиционном форуме «Сочи-2017».
Кластеры Ленинградской области получат субсидии и льготы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на инвестиционном форуме «Сочи-2017».
Губернатор Ленобласти заявил, что уже утверждены льготы для развивающихся кластеров. Планируется выделить субсидии для обучения персонала и подготовки кадров. Также объединенные предприятия будут освобождены от арендной платы на землю.
К существующему автомобильному кластеру добавился медицинский, уже вошедший в федеральную программу развития. Сообщается, что он будет базироваться на строящимся наноцентре в Гатчине.
По сообщению Дрозденко, правительство региона ведет работу по созданию нефтегазохимического, лесопромышленного, машиностроительного кластеров и кластера пищевой промышленности.