На одной из автодорог Новосибирска частично перекрыли движение

В Новосибирске с 27 февраля по 19 марта ограничат движение транспортных средств по улице Большевистской. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Во время указанных дат проезжая часть станет уже на 4 с половиной метра. Изменения затронут автодорогу в районе здания № 45/1. Такие нововведения вступили в силу из-за проведения земляных работ ОАО «Строймеханизация». На улице Большевистской строят новый водопровод.