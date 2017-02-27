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13:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На одной из автодорог Новосибирска частично перекрыли движение

В Новосибирске на одной из дорог частично перекрыли движение.

В Новосибирске с 27 февраля по 19 марта ограничат движение транспортных средств по улице Большевистской. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Во время указанных дат проезжая часть станет уже на 4 с половиной метра. Изменения затронут автодорогу в районе здания № 45/1. Такие нововведения вступили в силу из-за проведения земляных работ ОАО «Строймеханизация». На улице Большевистской строят новый водопровод.

Автовладельцам необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание на информационные щиты и знаки.

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