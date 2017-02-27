В Магнитогорске взлетели цены на проезд

В Магнитогорске подорожал проезд в маршрутках. Теперь стоимость поездки на нескольких маршрутах этого вида транспорта составляет не 20, а 25 рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Между тем организацией перевозок на маршрутах с подорожавшим проездом занимается частная компания, которая самостоятельно законно устанавливает цену за проезд. Однако, по мнению городских властей, в данном случае цены необоснованно завышены.

«Позиция администрации города однозначна: мы считаем, что тариф на проезд необоснованно завышен. В настоящее время специалисты управления готовят документы для обращения в компетентные органы», — прокомментировал начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафис Фаттахов.