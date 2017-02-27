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12:59 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске повремённые проездные появятся в мае

Общественный транспорт станет удобнее для граждан.

Источник: РИА "Новости"

Повремённые электронные проездные билеты появятся в Омске в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пользоваться такими проездными в автобусах, троллейбусах и трамваях будет гораздо удобнее.

Уже в марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков, а в мае в городе появится новый вид проездного билета. Отличительной его чертой является возможность лимитного или безлимитного проезда в общественном транспорте в указанный период времени.

С августа отплачивать проезд можно будет при помощи банковских карт по технологиям MasterCard PayPass и Visa Paywav.

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