В Омске повремённые проездные появятся в мае
Общественный транспорт станет удобнее для граждан.
Общественный транспорт станет удобнее для граждан.
Повремённые электронные проездные билеты появятся в Омске в начале мая. Об этом сообщает
Пользоваться такими проездными в автобусах, троллейбусах и трамваях будет гораздо удобнее.
Уже в марте планируется запустить систему отложенных платежей за электронные проездные билеты через электронные кошельки и систему мобильных банков, а в мае в городе появится новый вид проездного билета. Отличительной его чертой является возможность лимитного или безлимитного проезда в общественном транспорте в указанный период времени.
С августа отплачивать проезд можно будет при помощи банковских карт по технологиям MasterCard PayPass и Visa Paywav.