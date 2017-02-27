С начала года нацвалюта подорожала на 7%

«Первый из этих катализаторов выглядит в чем-то банально, но он основной: как только мир перестало лихорадить в силу тех или иных причин, к сырьевым валютам вернулся спрос. Есть и другие опоры. Из-за низких объемов торгов на KASE говорить о присутствии инвесторов carry trade по образцу происходящего с российским рублем неразумно, но предпосылки есть и здесь. НБК держит процентную ставку высокой в сравнении с другими ставками, что вполне может способствовать заработку хедж-фондов или институциональных игроков на разнице», — полагает Анна Бодрова.

В целом за почти полные два месяца, прошедшие с начала года, национальная валюта подорожала на 7%. Отсутствие внешних стрессов и ровная динамика цен на нефть способствуют равновесию в тенге, пишет старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее мнению, основные поддержки для тенге — это стабильность и нефть.

«Баррель североморского сырья Brent остается в проторгованном диапазоне $54−57 и не выходит оттуда уже несколько недель. Черное золото не может быстро дорожать, так как у него нет на это оснований, но и терять в цене слишком быстро тоже не желает. Остаются торги в боковике, и это далеко не самое плохое, что могло случиться с сырьевым рынком», — пишет аналитик.

Укрепление тенге вряд ли приведет к снижению розничных цен, но наблюдается сокращение темпов роста инфляции.

«Говоря проще, жизнь теперь дорожает не так быстро, как ранее. Тем не менее о снижении стоимости товаров повседневной необходимости, в том числе на продукты и топливо, рассуждать как минимум преждевременно, так как у рыночной экономики нет такого ресурса. Единственный и основной плюс от укрепления тенге для населения Казахстана — отсутствие стресса с ценами», — добавила Анна Бодрова.

По ее прогнозам, ожидания по валютам на новую неделю сдержанные.

«В конце февраля или начале марта президент США Дональд Трамп должен прояснить планы с проведением налоговой реформы. Доллар США на мировом валютном рынке обязательно отреагирует на эти новости, что закономерно скажется на поведении сырья и сырьевых валют. Для доллара США ожидаемый диапазон движения на этой неделе составляет 310,0−314,50 тенге. Для евро коридор перемещений находится в границах 330,0−332,50 тенге», — заключила аналитик.