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16:34 (мск), источник: Noi.md

НАРЭ внесло поправки в методологию расчета тарифов

Административный совета Национального агентства по регулированию в энергетике одобрил проект внесения изменений и дополнений в Методологию расчета, утверждения и корректировки тарифов на услуги распределения электроэнергии, Методологию расчета регулируемых тарифов поставку электроэнергии и Методологию расчета и применения регулируемых тарифов на природный газ, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По сообщению НАРЭ, основной целью этих поправок является приведение тарифных методологий регулируемых секторов в соответствии с положениями новых законов об электроэнергии и природном газе путем корректировки вторичного законодательства, оптимизации порядка расчета цен и регулируемых тарифов на газ и электроэнергию, снижения затрат на технологическое потребление и технических потерь электроэнергии, учитываемых при определении тарифов на услуги распределения электроэнергии. Это позволит включать в тарифы суммы технических потерь, которые не будут превышать фактические потери.

Кроме того, поправки нацелены на оптимизацию рентабельности активов операторов электрораспределительных сетей, исключение ситуаций злоупотреблений со стороны предприятий-монополистов по отношению к потребителям путем включения неоправданных расходов в регулируемые тарифы и цены.

Операторы рынка электроэнергии и природного газа должны будут осуществлять свою деятельность в оптимальных условиях, с исключительно обоснованными, минимально необходимыми расходами.

Все упомянутые поправки были обсуждены в ходе публичных дебатов в НАРЭ 23 февраля и вступят в силу после опубликования в Monitorul Oficial.

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