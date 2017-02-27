НАРЭ внесло поправки в методологию расчета тарифов

По сообщению НАРЭ, основной целью этих поправок является приведение тарифных методологий регулируемых секторов в соответствии с положениями новых законов об электроэнергии и природном газе путем корректировки вторичного законодательства, оптимизации порядка расчета цен и регулируемых тарифов на газ и электроэнергию, снижения затрат на технологическое потребление и технических потерь электроэнергии, учитываемых при определении тарифов на услуги распределения электроэнергии. Это позволит включать в тарифы суммы технических потерь, которые не будут превышать фактические потери.

Кроме того, поправки нацелены на оптимизацию рентабельности активов операторов электрораспределительных сетей, исключение ситуаций злоупотреблений со стороны предприятий-монополистов по отношению к потребителям путем включения неоправданных расходов в регулируемые тарифы и цены.

Операторы рынка электроэнергии и природного газа должны будут осуществлять свою деятельность в оптимальных условиях, с исключительно обоснованными, минимально необходимыми расходами.

Все упомянутые поправки были обсуждены в ходе публичных дебатов в НАРЭ 23 февраля и вступят в силу после опубликования в Monitorul Oficial.