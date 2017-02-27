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13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Силуанов захотел вытащить деньги россиян из-под подушек

Минфин рассчитывает, что россияне будут покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на средства, не лежащие на банковских депозитах. Об этом в понедельник, 27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возможен «перелив» денег из банковских вкладов в ОФЗ.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек
Антон СилуановМинистр финансов РФ

Министр сообщил, что купон облигаций будет постоянно увеличивающимся — чем дольше человек владеет ОФЗ, тем выше размер ее доходности.

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Купон будет определяться исходя из доходности бумаги на дату выпуска. То есть, в нынешних условиях в первый год доходность составит 7,5 процента, в третий год — 10,5 процента, уточнил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. Таким образом, средняя ставка за три года составит 8,5 процента.

Облигации будут выпущены на три года, с выплатой каждые полгода. Досрочное погашение бумаг без потери доходности будет возможно по истечении одного года, отметил Силуанов. Объем выпуска в 2017 году составит 20−30 миллиардов рублей.

Ранее Силуанов сообщил о намерении Минфина выпустить «народные облигации» в апреле.

В октябре 2016 года заместитель главы Минфина Сергей Сторчак сообщил, что государство собирается выпустить ОФЗ для населения до конца года.

Комментарии
46
А Б
Действительно, как-то забыла власть об этом способе изъятия денег у населения, а зря. Надо вспомнить практику выпуска таких облигаций в СССР в 30-70 годы прошлого века, когда добровольно-принудительно население обязывали подписываться на приобретение подобных облигаций, порой на суммы, составляющие месячные доходы трудящихся. Как видно, власть не устаёт придумывать всё новые меры, направленные на улучшение благосостояния народа.
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Anatoliy Khodos
Если ничего с государством не случится, а я уверен, что не случится, то Силуанов делает верный ход, банки набрались деняг от населения 7-9% и тенденция идёт к снижению, на этом фоне выступает государство, всё верно его час настал.
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Федор Черняков
А по мне, так надо использовать все имеющиеся возможности. Хуже не будет.
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