«МРСК Урала» в 2016 г завершила реконструкцию подстанции «Чусовая» в Пермском крае за 600 млн рублей

Модернизация подстанции 110/35/6 кВ «Чусовая» проходила поэтапно в течение трех лет. Центр питания был реконструирован для обеспечения необходимыми мощностями потребителей г. Чусовой, которому присвоен статус территории опережающего развития.

Общий объем инвестиций «МРСК Урала» в реконструкцию подстанции «Чусовая» составил более 600 млн рублей.

Как сообщалось, в ходе реконструкции на подстанции было заменено основное и вспомогательное оборудование, в частности, силовые трансформаторы и масляные выключатели, а также был изменен тип исполнения распредустройства 35/6 кВ с открытого на закрытое и установлена автоматическая система управления процессами.