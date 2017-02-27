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13:25 (мск), источник: Интерфакс

«МРСК Урала» в 2016 г завершила реконструкцию подстанции «Чусовая» в Пермском крае за 600 млн рублей

Екатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — ОАО «МРСК Урала» (входит в ПАО «Россети») в 2016 году завершило масштабную реконструкцию подстанции «Чусовая», сообщает пресс-служба компании.

Модернизация подстанции 110/35/6 кВ «Чусовая» проходила поэтапно в течение трех лет. Центр питания был реконструирован для обеспечения необходимыми мощностями потребителей г. Чусовой, которому присвоен статус территории опережающего развития.

Общий объем инвестиций «МРСК Урала» в реконструкцию подстанции «Чусовая» составил более 600 млн рублей.

Как сообщалось, в ходе реконструкции на подстанции было заменено основное и вспомогательное оборудование, в частности, силовые трансформаторы и масляные выключатели, а также был изменен тип исполнения распредустройства 35/6 кВ с открытого на закрытое и установлена автоматическая система управления процессами.

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