На трех улицах будет временно ограничено движение транспорта

В Перми для строительства сети водопровода к домам на Революции, 56 будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц, информирует горадминистрация.



Так, с 08:00 4 марта до 22:00 10 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Седова на участке от дома № 12 до улицы Пионерской. Дорога будет сужена до одной полосы. На перекрестке улиц Седова и Пионерская дорога также будет сужена наполовину.



С 06:00 3 апреля до 00:00 31 мая будет ограничено движение транспорта по улице Пионерская на участке от улицы Седова до улицы Глеба Успенского.



Кроме того, с 06:00 17 апреля до 00:00 31 мая будет ограничено движение транспорта по улице Глеба Успенского на участке от улицы Куйбышева до улицы Пионерская. Транспорт будет двигаться по одной полосе.