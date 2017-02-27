В отношении «Донавиа» введена процедура наблюдения
Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении АО «Донавиа» процедуру наблюдения. Такое решение было принято по заявлению ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении АО «Донавиа» процедуру наблюдения. Такое решение было принято по заявлению ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
Об этом сообщается в материалах суда. Также удовлетворено требование истца о взыскании более 884 миллионов рублей. Очередное заседание состоится 10 августа 2017 года, на котором рассмотрят отчет временного управляющего.