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13:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В отношении «Донавиа» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении АО «Донавиа» процедуру наблюдения. Такое решение было принято по заявлению ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Об этом сообщается в материалах суда. Также удовлетворено требование истца о взыскании более 884 миллионов рублей. Очередное заседание состоится 10 августа 2017 года, на котором рассмотрят отчет временного управляющего.

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